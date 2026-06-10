İngiliz Futbolcu Mersin'de Ameliyat Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngiliz Futbolcu Mersin'de Ameliyat Oldu

İngiliz Futbolcu Mersin\'de Ameliyat Oldu
10.06.2026 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık turizmi için Mersin'e gelen 15 yaşındaki futbolcu, başarılı ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

Sağlık turizmi kapsamında İngiltere'den Mersin'e gelen 15 yaşındaki futbolcu, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Dizindeki sakatlık nedeniyle tedavi arayışına giren İngiltere vatandaşı genç sporcu, sağlık turizmi kapsamında Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni tercih etti. Yapılan muayene ve tetkiklerde hastada menisküs yırtığı ile ön çapraz bağ yaralanması tespit edildi.

Menisküs onarımı ve çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapıldı

Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde görev yapan Doç. Dr. Fatih Günaydın ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda menisküs onarımı ve ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu başarıyla uygulandı. Ameliyat sonrası sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen hastanın rehabilitasyon sürecine başlandığı bildirildi.

"Uluslararası hastalar tarafından tercih ediliyoruz"

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ballı, sağlık turizmi alanında sunulan hizmetlerin yurt dışından gelen hastalar tarafından tercih edilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Hastanenin güçlü hekim kadrosu, teknolojik altyapısı ve nitelikli sağlık hizmetleriyle yalnızca Türkiye'den değil, farklı ülkelerden gelen hastalara da güven verdiğini belirten Ballı, sağlık turizmi kapsamında gelen hastalara tanıdan tedaviye kadar tüm süreçlerde yüksek standartlarda hizmet sunmaya devam ettiklerini kaydetti.

Hedef yeniden sahalara dönmek

Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Fatih Günaydın ise ön çapraz bağ ve menisküs yaralanmalarının özellikle genç sporcularda sık görülen sakatlıklar arasında yer aldığını belirtti.

Ameliyatın başarılı geçtiğini ifade eden Günaydın, uygulanacak rehabilitasyon programının ardından genç sporcunun sağlıklı bir şekilde yeniden spor hayatına dönmesinin hedeflendiğini söyledi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Operasyon, İngiltere, Hastane, Sağlık, Mersin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İngiliz Futbolcu Mersin'de Ameliyat Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası’nda görev alamayacak Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası'nda görev alamayacak
Sahte doktor kıskıvrak yakalandı Evinden balya balya para çıktı Sahte doktor kıskıvrak yakalandı! Evinden balya balya para çıktı
Ünlü tatil beldesinde balkonda asılı kalan çıplak turist yere çakıldı Ünlü tatil beldesinde balkonda asılı kalan çıplak turist yere çakıldı
Atlas Çağlayan davası başladı Acılı anneden sanık annesine: İtine sahip çık Atlas Çağlayan davası başladı! Acılı anneden sanık annesine: İtine sahip çık!
Eve girmeye çalışan hırsızlar kamerayı fark edince binadan kaçtı Eve girmeye çalışan hırsızlar kamerayı fark edince binadan kaçtı
İmamoğlu’nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?

11:32
LGS sınavına hazırlık nedeniyle 12 Haziran cuma günü okullar tatil edildi
LGS sınavına hazırlık nedeniyle 12 Haziran cuma günü okullar tatil edildi
11:19
Kızının makarnaya verdiği parayı duyan Aziz Yıldırım soluğu restoranda aldı
Kızının makarnaya verdiği parayı duyan Aziz Yıldırım soluğu restoranda aldı
10:49
AK Parti sahaya indi Terörsüz Türkiye için il il toplantılar yapılıyor
AK Parti sahaya indi! Terörsüz Türkiye için il il toplantılar yapılıyor
10:32
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
10:11
Suudi Arabistan, İsrail’in saldırıları nedeniyle ABD’ye nota verdi
Suudi Arabistan, İsrail'in saldırıları nedeniyle ABD'ye nota verdi
10:05
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 11:36:56. #7.13#
SON DAKİKA: İngiliz Futbolcu Mersin'de Ameliyat Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.