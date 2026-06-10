İngiliz Futbolcu Mersin\'de Ameliyat Oldu

Sağlık turizmi kapsamında İngiltere'den Mersin'e gelen 15 yaşındaki futbolcu, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Dizindeki sakatlık nedeniyle tedavi arayışına giren İngiltere vatandaşı genç sporcu, sağlık turizmi kapsamında Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni tercih etti. Yapılan muayene ve tetkiklerde hastada menisküs yırtığı ile ön çapraz bağ yaralanması tespit edildi.

Menisküs onarımı ve çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapıldı

Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde görev yapan Doç. Dr. Fatih Günaydın ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda menisküs onarımı ve ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu başarıyla uygulandı. Ameliyat sonrası sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen hastanın rehabilitasyon sürecine başlandığı bildirildi.

"Uluslararası hastalar tarafından tercih ediliyoruz"

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ballı, sağlık turizmi alanında sunulan hizmetlerin yurt dışından gelen hastalar tarafından tercih edilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Hastanenin güçlü hekim kadrosu, teknolojik altyapısı ve nitelikli sağlık hizmetleriyle yalnızca Türkiye'den değil, farklı ülkelerden gelen hastalara da güven verdiğini belirten Ballı, sağlık turizmi kapsamında gelen hastalara tanıdan tedaviye kadar tüm süreçlerde yüksek standartlarda hizmet sunmaya devam ettiklerini kaydetti.

Hedef yeniden sahalara dönmek

Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Fatih Günaydın ise ön çapraz bağ ve menisküs yaralanmalarının özellikle genç sporcularda sık görülen sakatlıklar arasında yer aldığını belirtti.

Ameliyatın başarılı geçtiğini ifade eden Günaydın, uygulanacak rehabilitasyon programının ardından genç sporcunun sağlıklı bir şekilde yeniden spor hayatına dönmesinin hedeflendiğini söyledi. - MERSİN