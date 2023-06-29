İran'da toz fırtınası nedeniyle hastanelere başvuranların sayısı artıyor - Son Dakika
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İran'da toz fırtınası nedeniyle hastanelere başvuranların sayısı artıyor

İran'da toz fırtınası nedeniyle hastanelere başvuranların sayısı artıyor

29.06.2023 01:11

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde son 6 günde toz fırtınası nedeniyle hastanelere başvuranların sayısı 1191'e ulaştı. Bir kişi hayatını kaybetti. Göz, solunum ve kalp rahatsızlıkları en sık görülen şikayetler arasında yer alıyor. Hastanelere başvuranların çoğu ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde toz fırtınası nedeniyle son 6 günde hastaneye kaldırılanların sayısı 1191'e ulaşırken 1 kişi yaşamını yitirdi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Sistan-Beluçistan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Mohibbi, eyaletin Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde toz fırtınası ile taşınan ince toz nedeniyle son 6 günde 1191 kişinin hastane ve tıp merkezlerine sevk edildiğini belirtti.

Mohibbi, insanların sağlık kurumlarına gitme sebeplerinin başında göz, solunum ve kalp rahatsızlıklarının geldiğini dile getirdi.

Hastanelere kaldırılan 1019 kişinin ayakta tedavi edilerek taburcu edildiğini, 171 kişinin tedavisinin ise devam ettiğini kaydeden Mohibbi, 1 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Mohibbi, 26 Haziran'da yaptığı açıklamada toz nedeniyle 764 kişinin hastaneye kaldırıldığını, bunlardan 115'inin hastanelerde tedavisinin sürdüğünü belirtmişti.

Yetkililer, özellikle kalp ve solunum yolları rahatsızlığı bulunanların dışarı çıkmaması gerektiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
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İran'da toz fırtınası nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı 764'e çıktı İran'da toz fırtınası nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı 764'e çıktı

Sistan, İran, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İran'da toz fırtınası nedeniyle hastanelere başvuranların sayısı artıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da toz fırtınası nedeniyle hastanelere başvuranların sayısı artıyor - Son Dakika
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