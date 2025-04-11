İşitme Kaybı Konferansı İzmir'de Gerçekleştirildi

Uzmanlardan, çocukluk dönemi işitme kaybında tanı ve tedavi konferansı

Duymer İşitme Cihazları Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Salih Baz:

"Sektördeki gücümüzü sosyal sorumluluk projeleriyle halkımızı işitme sağlığı konusunda bilinçlendirmek istiyoruz"

İZMİR - İzmir'de farklı üniversitelerden işitme alanında uzman akademisyenlerin konuşmacı olarak yer aldığı 'Çocukluk Dönemi İşitme Kaybında Tanıdan Tedaviye' konulu bilgilendirme konferansı düzenlendi. Duymer İşitme Cihazları Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Salih Baz, "İşitme sağlığının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Hedefimiz, bu tarz etkinlikleri tüm Türkiye'ye yaymak." dedi.

Duymer İşitme Cihazları tarafından Çiğli'de düzenlenen konferansın moderatörlüğünü Türkiye Odyologlar ile Konuşma Bozuklukları Derneği Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Didem Türkyılmaz yaptı. Farklı üniversitelerden işitme alanında uzman akademisyenlerin konuşmacı olarak yer aldığı konferansta, işitme kaybı rahatsızlığı ve tanı sonrası tedavi süreciyle ilgili bilgiler paylaşıldı.

"İşitme sağlığının önemini biliyoruz"

Duymer İşitme Cihazları Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Salih Baz, "Türkiye genelinde 125 şubemizle, beş global markanın da tek yetkili distribütörü olarak, 500'ü aşkın çalışanımızla işitme sağlığı alanında özel sektörün en dominant temsilcilerinden biriyiz. 'Şimdi Farkına Var, Yarına Ses Ver' sloganıyla işitme kayıplarına ve özellikle çocuk işitme sağlığına dikkat çekiyoruz. Hedefimiz, bu tarz etkinlikleri tüm Türkiye'ye yaymak. Sektördeki gücümüzü sosyal sorumluluk projeleriyle pekiştirerek halkımızı işitme sağlığı konusunda bilinçlendirmek istiyoruz. Biz işitme sağlığının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

"Kulak muayenesinin gerçekleştirilmesi çok önemli"

Prof. Dr. Meral Didem Türkyılmaz, devletin erken tanı ve müdahale programlarını desteklediklerinden bahseden Prof. Dr. Meral Didem Türkyılmaz, "Ne kadar çok erken tanı ve erken müdahaleye ulaşabilirsek, ne kadar çok kişinin hayatına dokunabilirsek amacımıza ulaşmış oluyoruz. Yeni programları da elimizden geldiğince desteklemeye devam edeceğiz. İşitme sağlığının korunması açısından, toplumsal bilinci artırmak asıl hedefimiz. İşitme kaybını beklemeden; herhangi bir belirti olmasa dahi işitme testi yaptırılması ve kulak muayenesinin gerçekleştirilmesi çok önemli. Eğer dinleme, sesleri ayırt etme, yönergeleri takip etme gibi konularda problemler yaşıyorsanız mutlaka bir işitme sağlığı profesyoneline başvurmalısınız" ifadelerine yer verdi.

"Yüksek ses ileride işitme kaybına neden oluyor"

Gürültüye maruz kalmanın, özellikle çocuklar ve gençlerin sağlığını olumsuz etkilediğini ifade eden Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Umut Akyol, şunları kaydetti: "İşitme duyusu, sağlıklı ve mutlu bir yaşamın temel şartlarından biridir. İşitme kaybı olduğunda hem fiziksel hem de sosyal problemler ortaya çıkar. Özellikle çocuklar için işitme çok daha kritik. Sosyal gelişim, akademik başarı, çevreyle iletişim kurabilme gibi birçok alanda işitme duyusu kilit rol oynar. Gürültü kirliliği maalesef ülkemizde çok yaygın. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte çocuklar uzun saatler ekran başında kulaklıkla yüksek sese maruz kalıyor. Bu durum ilerleyen yaşlarda işitme kaybı ve çınlamaya neden olabiliyor. Özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi gürültü kirliliğinden korumalıyız. Küçük çocuklarda işitme kayıpları ne kadar erken tanınırsa o kadar uzun ve sağlıklı bir yaşam olur. Çocuklar televizyonun sesini çok açıyorsa, yakınına gidiyorsa, siz seslendiğinizde size 'he' diye tepki veriyorsa, bunun altında işitme kaybı olabileceğini düşünmek lazım. Böyle bir durumda uzmana başvurulmalı"

"Kulaklara yabancı cisim sokulmamalı"

Prof. Dr. Akyol, ayrıca kulakları temizlemek için pamuklu çubuk, havlu, mendil veya özel temizleyici çubuklar kullanmanın yanlış ve sağlığa zararlı olduğunu, kulaklara hiçbir yabancı cismin sokulmaması gerektiğini belirtti.