Isparta'da sağlık çalışanları şehitler ve Filistin için yürüdü

ISPARTA - Isparta'da sağlık çalışanları ve sivil toplum kuruluşları Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit harekatında hayatını kaybeden 9 şehit ve Filistin'de yaşanan saldırılara dikkat çekmek amacıyla "Sessiz Yürüyüş" gerçekleştirdi.

Isparta'da hekimler, sağlık çalışanları ve sivil toplum kuruluşları Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe -Kilit harekatında hayatını kaybeden 9 şehit için "Sessiz Yürüyüş" gerçekleştirdi. Mimar Sinan Cami önünde topluluk adına konuşma yapan Dr. Muhammet Raşit Sancar yaptığı basın açıklamasında şehit düşen askerlere rahmet dileyerek "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe -Kilit harekatında 12 ocak 2024 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta kahraman 9 askerimiz şehit oldu. Asil milletimizin Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleyi azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Konuşmasının devamında Filistin'de yaşanan saldırılara dikkat çeken Sancar "Terör devletinin Filistin topraklarında işlediği suçlar büyüyerek devam ediyor. Terörist İsrail; yalnızca Filistin halkına karşı değil, bütün insanlığa karşı, sadece Filistinli çocuklara değil, bütün çocuklara karşı suçludur. Nasıl ki hiçbir suç cezasız kalmaz, İsrail için de ceza günü hızla yaklaşmaktadır. Buradan devletimize ve uluslararası yardım kuruluşlarına sesleniyoruz. Biz Gazzeli sağlık çalışanlarıyla birlikte çalışmaya, oralarda kurulacak hastane ve sağlık tesislerinde görev almaya hazırız. Bununla birlikte İsrail tarafından tutuklanan ve türlü işkencelere maruz bırakılan 54'ten fazla hekimin ve uluslararası ceza hukuna uymayarak tutuklanan masumların özgürlüklerine güvenli bir şekilde kavuşmaları için ve yıkılan hastanelerin yeniden yapılması, güvenli bir şekilde işlev gösterebilmesi için gereken bütün çalışmaların yapılmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Buradan bir kere daha acil ateşkes çağrımızı yineliyoruz"

Konuşmaların ardından, toplanan kalabalık Mimar Sinan Cami önünden Kaymakkapı meydanında yer alan Gazze Nöbet çadırına kadar yürüdü. Nöbet çadırı önünde konuşma yapan şehit yakını Rabia Durak teröristlerin yaptığı zulme dikkat çekerek "Memleketimize kast eden, emperyalistlerin maşası olan hainler kirli emellerine asla ulaşamayacaklar. Teröristlerin karşısındaki şer odaklarının tüm insanlık için bir tehdit olduğunu bir kere daha haykırıyoruz. Terör örgütlerini destekleyerek üzerimize salanlarla Gazze'de soykırım yapanlar aynı. Teröre, emperyalizme ve Gazze'deki işgale karşı tek ses olmak için bugün buradayız. Son bilgilere göre Filistin'de, 10 binden fazlası çocuk, 7 binden fazlası ise kadın olmak üzere toplamda 23 bini aşkın insan hayatını kaybetti. 60 binden fazla kişi yaralanırken, 8 bin kişi ise kayıp. İşgalci İsrail'in saldırıları sebebiyle ayrıca, 69 bini tamamen yıkılmış olmak üzere, 359 bin ev zarar gördü. 2 milyon sivil ise saldırlar sonucu Gazze içerisinde zorla göç ettirildi. Mesleklerini icra eden, yaşanan soykırımı haberleriyle dünyaya anlatan 112 gazeteci de, siyonist işgalcilerin saldırıları sonucu hayatını kaybetti. Bugüne kadar 150'ye yakın sağlık merkezi ve hastanenin yanı sıra yaralıları taşıyan 100'den fazla ambulans işgalcilerin saldırısına uğradı. Filistin'de on yıllardır zulmeden işgalci İsrail'e karşı gereken yaptırımlar derhal uygulanmalıdır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sivil toplum kuruluşları tarafından vatandaşlara, şehitlerimiz için pişi ve ayran dağıtıldı.