İstanbul'da Kaçak Ameliyat Yapan 3 Kişi Yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da Kaçak Ameliyat Yapan 3 Kişi Yakalandı

İstanbul\'da Kaçak Ameliyat Yapan 3 Kişi Yakalandı
Son Güncelleme: 01.09.2023 22:57

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde özel bir hastanede çalışan doktorun bilgilerini kullanarak mesai saatleri haricinde kaçak ameliyat yapan 3 kişi yakalandı. Şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde özel bir hastanede çalışan doktorun bilgilerini kullanarak mesai saatleri haricinde kaçak ameliyat yapan 3 kişi yakalandı.

Sultangazi'de özel bir hastanede çalışan doktor G.D.'nin (53) bilgileri kullanılarak mesai saatleri haricinde kaçak ameliyat yapılması olayına ilişkin polis ekipleri çalıma başlattı. İnceleme neticesinde bahsi geçen ameliyatları D.N.(40) isimli şahsın gerçekleştirdiği, ayrıca ameliyat olan 2 şahsın da şikayetçi oldukları öğrenildi.

Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda D.N. ile ameliyatları birlikte gerçekleştirdikleri tespit edilen M.K.(32) ve K.İ.(63) yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında özel belgede sahtecilik suçundan yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan K.İ. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken M.K. ve D.N. isimli şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sultangazi, İstanbul, Suç, Hukuk, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İstanbul'da Kaçak Ameliyat Yapan 3 Kişi Yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
23:12 Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 5-1 yendi
21:58 New York ezan sesiyle tanıştı
21:28 Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın CHP liderine hakaretler ettiği paylaşımı ortaya çıktı
21:04 Bolu Belediyesi'nden sokak hayvanları kararı! Yapanlara 5 milyon lira ceza kesilecek
20:31 Son Dakika: Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi
19:55 KKM hesaplarında 8 ay sonra ilk düşüş yaşandı
19:34 Zelenskiy: Rusya Afrika'da kaos yaratmaya çalışıyor
19:08 Suriye'deki Arap aşiretleri terör örgütü PKK'ya karşı birleşti! Camilerden cihat çağrısı yapılıyor
18:33 Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Bakan Fidan ile görüştü: Rusya'ya vaat edilen her şey yerine getirilirse, tahıl anlaşması uzatılacak
17:55 Diyarbakır'da "muska yazma" bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2023 23:31:52. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Kaçak Ameliyat Yapan 3 Kişi Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement