Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni su bastı - Son Dakika

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni su bastı

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi\'ni su bastı
Son Güncelleme: 06.09.2023 00:09

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, kentin kuzey kesimlerini etkisi altına aldı. Şiddetli sağanak nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni su bastı. O anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış Başakşehir ve Arnavutköy'ü olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni su bastı.

O ANLAR KAMERADA

Hastanenin yağmurla birlikte su almaya başlaması ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

HASTANE PERSONELİ SUYU TAHLİYE ETMEYE ÇALIŞTI

Görüntülerde, hastane personelinin suları tahliye etmeye çalıştığı ve bazı bölümlerde su birikintilerinin olduğu görüldü.

Öte yandan hastane bahçesinden gelen görüntülerde ise bahçenin sular altında kaldığı kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni su bastı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni su bastı - Son Dakika
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