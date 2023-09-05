İstanbul'da etkili olan sağanak yağış Başakşehir ve Arnavutköy'ü olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni su bastı.

O ANLAR KAMERADA

Hastanenin yağmurla birlikte su almaya başlaması ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

HASTANE PERSONELİ SUYU TAHLİYE ETMEYE ÇALIŞTI

Görüntülerde, hastane personelinin suları tahliye etmeye çalıştığı ve bazı bölümlerde su birikintilerinin olduğu görüldü.

Öte yandan hastane bahçesinden gelen görüntülerde ise bahçenin sular altında kaldığı kameralara yansıdı.