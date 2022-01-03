İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da Omicron ile artan vaka sayılarına dikkat çekerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sözlerini hatırlattı. Yerlikaya sosyal medya hesabından şunları söyledi:
"Sağlık Bakanımızın da belirttikleri gibi son 10 günde ilimizdeki vaka sayılarında artış görülmekte Omicron'a karşı 3. DOZ HATIRLATMA AŞISINI mutlaka yaptıralım VİRÜS'teki güç kaybına değil, MASKE'mize güvenelim; SOSYAL MESAFE'mize dikkat edelim"
Son Dakika › Sağlık › İstanbul'da vaka sayıları patladı! Vali Yerlikaya uyardı! - Son Dakika