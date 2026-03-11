İstanbul'da Yeni Hastane Açılışları Müjdesi - Son Dakika
İstanbul'da Yeni Hastane Açılışları Müjdesi

İstanbul\'da Yeni Hastane Açılışları Müjdesi
11.03.2026 11:22
İl Sağlık Müdürü Güner, 2027'de yeni hastaneler açılacağını ve polikliniklerin saatlerini uzatacağını açıkladı.

İSTANBUL İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner Bakırköy'de düzenlenen iftar programında basın mensuplarıyla biraraya geldi. Güner, "Akşam polikliniklerine ramazan nedeniyle sadece haftasonu devam ediyoruz. Ramazan Bayramı'ndan sonra gece 22.00'ye kadar hizmet vermeye devam edecek. Ameliyathanelerde de hizmet vermeye devam edeceğiz. 2027'nin üçüncü çeyreğinde birçok açılış yapmayı düşünüyoruz." dedi.

Bakırköy'de düzenlenen iftar programında basın mensuplarıyla biraraya gelen İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, yapımı devam eden hastanelerle ilgili bilgi verdi. Güner, "2027'nin üçüncü çeyreğinde birçok açılış yapmayı düşünüyoruz; Bayrampaşa, Beykoz, Sancaktepe Şehir Hastanesi gibi. Bunların sırf 2026 yılının içinde 150 Aile Sağlığı Merkezi açacağız çünkü hastanenin aslında bir sonu yok" ifadelerini kullandı.

'SANCAKTEPE ŞEHİR HASTANESİ 2027 YILINDA AÇILACAK'

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Güner, "Sancaktepe Şehir Hastanemiz 2027 yılının son çeyreğine inşallah yetişecek, 4 bin yataklı. Fatih Sultan Mehmet hastanemiz bin 453 yatağıyla beraber Kozyatağı bölgesinde çok büyük bir hastane olarak karşımıza çıkacak. Siyami Ersek ve Numune Hastanesi; bunların ihaleleri yapıldı, temelleri atılacak. Sancaktepe şu anda yüzde 40'lara ulaşmış durumda. Beykoz ve Bayrampaşa Devlet hastanelerimiz şu anda halihazırda projesi devam eden Mazhar Osman ve Bakırköy Sadi Konuk Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve bin 600 yataklı projesi. Göztepe, Okmeydanı hastanelerimizin diğer ikiz blokları, ikinci etapları yapılacak. Kartal'da yapılan Lütfü Kırdar Hastanemizin onkoloji bloğu yapılacak. Haseki'de onkoloji bloğumuz ihale edildi, şu anda tekrar yapımına başlandı. Haseki'nin eski binası, asıl bildiğimiz Aksaray'daki binamız; 300 yataklı olarak şu anda inşaatı devam ediyor" dedi.

'AKŞAM POLİKLİNİKLERİ RAMAZAN'DAN SONRA 22.00'YE KADAR HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK'

Güner, "Akşam polikliniklerini ramazan nedeniyle sadece haftasonu devam ediyoruz. Ramazan Bayramı'ndan sonra gece 22.00'ye kadar hizmet vermeye devam edecek. Ameliyathanelerde de hizmet vermeye devam edeceğiz. 2027'nin üçüncü çeyreğinde birçok açılış yapmayı düşünüyoruz; Bayrampaşa, Beykoz, Sancaktepe Şehir Hastanesi gibi. Bunların sırf 2026 yılının içinde 150 Aile Sağlığı Merkezi açacağız çünkü hastanenin aslında bir sonu yok" ifadelerini kullandı.

'SELİMPAŞA'DA 650 YATAKLI HASTANE YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'

Güner, "Biz Silivri Selimpaşa'da, sağolsun Sayın Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu yatırım planına aldı. Selimpaşa'da 650 yataklı ve bin yatağa çıkabilecek bir şehir hastanesi konseptinde bir hastane yapmayı düşünüyoruz. Bununla beraber hastane ihtiyacı tamamlanmış olacak. Esenler'de 500 yataklı bir hastane açılacak. Hastaneden ziyade biz artık aile hekimliklerinde çoğu işi bitirmeyi düşünüyoruz. Aile hekimliğinde kan tahlillerinin çoğu yapılabiliyor. İhtiyacınız olursa sizi üçüncü basamaktaki bir hastaneye aile hekimi, siz randevu almaksızın kendi randevusu alıp yönlendirebiliyor. İstanbul'da büyük bir değişim var. Zaten Sağlık Bakanımız İstanbul'dan gitti, İstanbul sorunlarını en iyi bilen kişi. Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbullu. Ondan dolayı İstanbul her açıdan olduğu gibi sağlıkta da devrim yaratmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Abdullah Emre Güner, Yerel Haberler, İstanbul, Hastane, Sağlık, İftar, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İstanbul'da Yeni Hastane Açılışları Müjdesi

SON DAKİKA: İstanbul'da Yeni Hastane Açılışları Müjdesi - Son Dakika
