İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: "Herkesi organ bağışlamaya davet ediyorum" - Son Dakika
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İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: "Herkesi organ bağışlamaya davet ediyorum"

26.07.2022 11:42
İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: "Herkesi organ bağışlamaya davet ediyorum"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: "Herkesi organ bağışlamaya davet ediyorum" Ümraniye'de 'Her Bağışta Hayat Var' sloganıyla organ bağışı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, organ ve doku bağışı konusunda farkındalık oluşturmak, toplumsal bilincin yerleşmesine katkı sağlamak amacıyla İMES...

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, organ ve doku bağışı konusunda farkındalık oluşturmak, toplumsal bilincin yerleşmesine katkı sağlamak amacıyla İMES Sanayi Sitesi'nde, 'Her Bağışta Hayat Var' sloganıyla organ bağışı kampanyası standı kurdu. İstanbul il Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu organ bağışının önemine değinerek, "Herkesi organ bağışlamaya davet ediyorum" dedi.

İstanbul il Sağlık Müdürlüğü ve Ümraniye İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonrası İMES Sanayi Sitesi ev sahipliğinde organ bağışı kampanyası standı kuruldu. 'Her Bağışta Hayat Var' sloganıyla yürütülen çalışma 5 gün boyunca İMES Sanayi Sitesi içerisinde bulunan Kızılay Bahçesi'nde devam edecek. Etkinliğin ilk gününde alanı ziyarete gelen İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İMES Sanayi Sitesi Başkanı Kemal Akar ile bir araya geldi. İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'nun yanı sıra İstanbul Kuzey Marmara Organ ve Doku Nakli Bölge Sorumlusu Gültekin Hoş ve Ümraniye İlçe Sağlık Müdürü Cemal Karaağaç da katılım sağladı. İl Sağlık Müdürü Memişoğlu, stant ziyareti öncesi İMES içerisinde bulunan sağlık ocağını da ziyaret ederek sağlık çalışanlarıyla sohbet etti.

"HERKESİ ORGAN BAĞIŞLAMAYA DAVET EDİYORUM"

Organ bağışının önemine değinen İstanbul il Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Bir organ bir hayat diyoruz. Özellikle canlı vericiden çok kadavratik dediğimiz beyin ölümü gerçekleşmiş, kişilerin organlarının bağışlanmasını bekliyoruz. Arkadaşlarımız da burada örnek bir çalışma yürütüyor. Ben herkesi organ bağışlamaya davet ediyorum. Özellikle canlılardan değil ölülerimizden organ almayı istiyoruz. Bu nedenle de organ bağışını önemsiyoruz. Özellikle kalp ve akciğer gibi organlarda büyük bir sorunumuz var. Bu konuda herkesi hassasiyete davet ediyorum" dedi.

"50 BİN KİŞİYE ULAŞMAK İÇİNDE ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ"

Kampanyaya ilişkin konuşan İMES Sanayi Sitesi Başkanı Kemal Akar, "Sayın Memişoğlu bu çalışmayla hayırlı bir işe vesile oldu. İMES'te 17 bin kişi çalışıyor. Kampanya adına Dudullu genelinde çalışan 50 bin kişiye ulaşmak için de çalışmalar yapacağız" diye konuştu.

(Abdul Samet Kaya - İHA)

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Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Ümraniye, İstanbul, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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