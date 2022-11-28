Özel hastanede skandal olay! Kanlar içerisindeki çocuğu "Haydi devlete" diyerek yolladılar

Son dönemlerde özel hastanelerde yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Sultanbeyli'de hizmet veren Özel Ersoy Hastanesi, evde düşüp kafasını vurması sonucu yaralı olarak hastaneye getirilen 3 yaşındaki kız çocuğunu "Tomografi cihazımız yok. Devlet hastanesine gidin" diyerek herhangi bir müdahalede bulunmadan geri gönderdi.

HASTANE MÜDÜRÜ "TOMOGRAFİ CİHAZIMIZ VAR" DEDİ

Olaydan bir gün sonra hastanenin müdürüyle iletişime geçtiğini vurgulayan baba O.K, "Müdüre hastanelerinde tomografi cihazı olup olmadığını sordum. Hastane müdürü de bana 'Tomografi cihazımız var' yanıtını verdi. Bu cevabı alınca neye uğradığımı şaşırdım. 3 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatı bu kadar ucuz olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUK SÜREKLİ 'BABA UYKUM GELİYOR' DİYORDU"

Çocuğunu devlet hastanesine götürürken yaşadıklarını da anlatan baba, "O akşam yaşadığım olayın şokuyla hastane yetkililerine 'Nasıl tomografi cihazınız olmaz?' sorusunu dahi soramadım. Devlet hastanesine götürürken çocuğumun kurduğu tek cümle 'Baba çok uykum geliyor' oldu. O esnada paniğe kapılan eşimin haykırışları ve çocuğu uyutmamak için verdiği mücadele ben de belki de hayatım boyunca unutamayacağım derin izler bıraktı. Devlet hastanesinde çocuğumu apar topar sarı alana aldılar ve tomografisini çektiler. Ve sonrasında kafasına üç tane dikiş atıldı. O gece 3-4 saate yakın müşahede altında tutuldu" şeklinde konuştu.

"AMBULANS" TEKLİFİNDE DAHİ BULUNMADILAR

Çocuğuna herhangi bir müdahalede bulunmayan özel hastanenin "Ambulans ister misiniz?" teklifinde dahi bulunmadığını öne süren O.K., "Özel hastane ile beni gönderdikleri devlet hastanesi arasındaki mesafe 30-40 dakika. Ya benim özel arabam olmasaydı? O gece açıkçası bize hastanemizden 'gidin' denildi. Olaydan sonra Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle iletişime geçtim. Gerekli incelemeyi başlatacaklarını söylediler. Konuyla ilgili yaptığım araştırma sonucunda özel hastaneler yönetmeliğinin 39. maddesinde özel hastanelerin acil ünitesinde günün her saatinde tabip bulundurulmasının zorunlu olduğuna vurgu yapılıyor. O akşam benim kızımı hangi gerekçe ile 'haydi devlete' diyerek hastaneden gönderdiler? Cumhurbaşkanımızın ve Sağlık Bakanımızın çocuklar konusundaki hassasiyetini biliyorum. 3 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını hiçe sayan bu hastane için gerekeni yapacağından hiç şüphem yok" dedi.

Haberler.com olarak ulaştığımız hastane yetkilileri de olayı araştırdıklarını belirterek herhangi bir açıklama yapmadı.