Bakan Koca tepki göstermişti! Ambulansa yol vermeyen trafik magandasının cezası kesildi - Son Dakika
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Bakan Koca tepki göstermişti! Ambulansa yol vermeyen trafik magandasının cezası kesildi

28.08.2022 18:41

İstanbul'da siren çalarak ilerleyen ambulans şoförüne korna çalmasına rağmen yol vermeyen sürücü 15 bin lira para cezasına çarptırıldı. İlk bu görüntülerle ilgili, "Öndeki aracın dikkatine: Daha acil olan neydi?" diyerek yayınlayan Bakan Koca, Vali Ali Yerlikaya'nın söz konusu cezayla ilgili tweeti sonrası "Sayın Yerlikaya'ya konuyu takibi için teşekkür ederim. Ambulansların karşılaştığı ulaşım zorluklarını hepimiz gündeme getirmeli ve sağlığa gerekli önceliği sağlamalıyız" şeklinde kutladı.

Bayrampaşa Sağmalcılar Viyadüğü'nde siren çalarak ilerleyen ambulans şoförü, önünde ilerleyen minibüs şoföründen korna çalarak yol istedi. Siren sesine rağmen ambulansa yol vermeyen şoförü ambulans çalışanları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

KORNAYA RAĞMEN ISRARLA YOL VERMEDİ

Görüntülerde, minibüs şoförünün arkasından gelen ambulansa yol vermediği görülüyor. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ambulans çalışanının "Evet arkadaşlar, görüyorsunuz yol vermiyor ambulansa. Hala vermiyor, o kadar kornaya rağmen, ısrarla" dediği duyuluyor.

BAKAN KOCA: DAHA ACİL OLAN NEYDİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise o anları "Öndeki aracın dikkatine: Daha acil olan neydi?" notuyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Son Dakika | Bayrampaşa'da ambulansa yol vermeyen minibüs şoförüne ceza

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sürücü Sivil trafik ekipleri, kimliğini tespit ettikleri minibüs şoförü İ.Y.'yi gözaltına aldı.

SÜRÜCÜYE TOPLAM BİN 15 LİRA PARA CEZASI

Minibüs şoförü İ.Y.'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Geçilmek istenen araç sürücüsünün; geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alınca, bu aracın kolayca ilerlemesini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açmaması, gerektiğinde durmaması", "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak", "Aksine bir işaret bulunmadıkça, gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek" ve "Saygısızca araç kullanmak" içerikli maddeler gereği toplam bin 15 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücü İ.Y. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" içerikli maddesi gereğince adli işlem yapıldı.

Son Dakika | Bayrampaşa'da ambulansa yol vermeyen minibüs şoförüne ceza

VALİ YERLİKAYA DUYURDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ambulansa yol vermeyen sürücüye idari para cezası verildi. Hakkında adli işlem başlatıldı. O ambulansta hepimizin canından çok sevdikleri olabilir. Lütfen; ambulans, itfaiye gibi araçlarımız can kurtarmak için zamanla yarışırken sağduyulu olalım, yol verelim" ifadelerine yer verdi.

Son Dakika | Bayrampaşa'da ambulansa yol vermeyen minibüs şoförüne ceza

BAKAN KOCA'DAN VALİ YERLİKAYA'YA TEŞEKKÜR

Bakan Koca ise "İstanbul Valisi Sn. Ali Yerlikaya Bayrampaşa'daki olayda, AMBULANSA yol vermeyen sürücüye idari para cezası kesildiğini açıkladı. Konuyu takibi için teşekkür ederim. Ambulansların karşılaştığı ulaşım zorluklarını hepimiz gündeme getirmeli ve sağlığa gerekli önceliği sağlamalıyız" diyerek yanıt verdi.

Son Dakika | Bayrampaşa'da ambulansa yol vermeyen minibüs şoförüne ceza
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Tekirdağ'dan İstanbul yönüne araç yoğunluğu Tekirdağ'dan İstanbul yönüne araç yoğunluğu İstanbul'a dönüş çilesi: Tekirdağ yollarında yoğunluk var İstanbul'a dönüş çilesi: Tekirdağ yollarında yoğunluk var
Kaynak: DHA

Ali Yerlikaya, Bayrampaşa, İstanbul, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bakan Koca tepki göstermişti! Ambulansa yol vermeyen trafik magandasının cezası kesildi - Son Dakika

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