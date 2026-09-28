Türk milyarderle evlenen Alina Habba, düğünde üç farklı gelinlik giydi - Son Dakika
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Türk milyarderle evlenen Alina Habba, düğünde üç farklı gelinlik giydi

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Türk milyarderle evlenen Alina Habba, düğünde üç farklı gelinlik giydi
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Türk iş insanı Turhan Mildon ile ABD'li avukat Alina Habba, 10 milyon dolara mal olan New York'taki düğünlerinde üç farklı gelinlikle göz kamaştırdı. Waldorf Astoria'da gerçekleşen törende ünlü isimlerin yanı sıra iş ve siyaset dünyasından davetliler yer aldı.

Türk iş insanı Turhan Mildon ile dünyaevine giren ABD'li avukat Alina Habba, New York'taki görkemli düğününde giydiği üç farklı gelinlikle göz kamaştırdı. Waldorf Astoria'da düzenlenen ve yaklaşık 10 milyon dolara mal olduğu belirtilen düğün, gösterişli dekorasyonu, ünlü konukları ve lüks detaylarıyla dikkat çekti.

42 yaşındaki Alina Habba ile 29 yaşındaki Turhan Mildon, cumartesi akşamı New York'un dünyaca ünlü Waldorf Astoria otelinde düzenlenen görkemli törenle evlendi. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı düğünde ABD'den tanınmış isimlerin yanı sıra iş ve siyaset dünyasından çok sayıda davetli yer aldı.

Düğünün en çok dikkat çeken detaylarından biri ise Habba'nın gece boyunca üç farklı gelinlik giymesi oldu.

İlk gelinliği dantel detaylarıyla dikkat çekti

Habba, düğün töreninde ilk olarak dantel detaylara ve kalp yakaya sahip gösterişli bir gelinlik tercih etti.

Yeni eşi Turhan Mildon ile el ele yürüyen Habba, aynalarla süslenmiş koridorda ilerlerken davetlilere gülümseyerek poz verdi. Ünlü avukatın gelinliği, klasik gelinlik detaylarını gösterişli bir tasarımla bir araya getirdi.

Habba'nın törenine aralarında Kash Patel, Todd Blanche ve Donald Trump'ın danışmanlarından Margo Martin'in de bulunduğu tanınmış isimler tanıklık etti.

İkinci gelinliği tamamen ışıltıydı

Habba, nikah töreninin ardından ikinci kez kıyafet değiştirdi. Bu kez payetlerle süslenmiş, baştan aşağı ışıltılı bir gelinlikle konukların karşısına çıktı.

Ünlü avukat, yeni eşiyle birlikte bu görünümüyle düğün resepsiyonuna geçti. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise üçüncü kez kıyafet değiştirdi.

Habba'nın üçüncü tercihi, kısa, ışıltılı ve straplez bir elbise oldu. Eteği beyaz çiçeklerle süslenen elbise, düğün sonrası partisi için tercih edildi.

Habba'nın üç farklı görünümünün de tasarımcı Christina Martinelli tarafından hazırlandığı belirtildi.

10 milyon dolarlık düğün

Gösterişli düğünün maliyeti de gecenin en çok konuşulan ayrıntılarından biri oldu.

The Correspondent'ın görüştüğü düğünle ilgili kaynaklar, toplam maliyetin yaklaşık 10 milyon dolar olduğunu belirtti. Bu rakamın resmi olarak çift tarafından açıklanmış kesin bir maliyet değil, organizasyona ilişkin kaynakların verdiği tahmini toplam tutar olduğu aktarıldı.

Düğünün ölçeği ise bu rakamın neden gündeme geldiğini ortaya koydu. Waldorf Astoria'nın dördüncü katındaki salonun yaklaşık 900 bin taze çiçekle süslendiği belirtildi. Mekanda dev çiçek aranjmanları, kristaller, mumlar ve özel tasarım bir dans pisti kullanıldı.

Sadece salon, müzik ve çiçek dekorasyonunun bile yaklaşık 1 milyon dolara ulaşabileceğine ilişkin sektör tahminleri de daha önce Amerikan basınına yansımıştı.

Havyar ve Dom Pérignon ikram edildi

Düğün yemeğinde de lüks ayrıntılar ön plana çıktı. Konuklara özel havyar kutuları ikram edilirken, gece boyunca Dom Pérignon şampanyaları servis edildi.

Menüde Royal Ossetra havyarı, yumurta akı ve sarısı, frenk soğanı, crème fraîche ve blini yer aldı. Ana yemek olarak ıstakozlu risotto veya dana fileto sunulurken, tatlıda klasik dondurmalı kup tercih edildi.

Çiftin ilk dansı ise Charles Aznavour'un Hier Encore adlı şarkısı eşliğinde gerçekleşti. Şarkıyı seslendirmek üzere Fransa'dan özel olarak bir şarkıcının getirildiği belirtildi.

Nelly'den sürpriz performans

Gecenin ilerleyen saatlerinde Grammy ödüllü şarkıcı Nelly de düğün sonrası partisine sürpriz bir giriş yaptı. Ünlü şarkıcı, Habba'nın çocukları tarafından sahneye davet edildi.

Partinin düzenlendiği Club Mildon ise daha karanlık ve gösterişli bir atmosferde hazırlandı. Mekanda leopar desenleri ve el dokuması duvar halıları kullanıldı.

Habba'nın dev pırlanta yüzüğü de dikkat çekti

Alina Habba'nın nişan yüzüğü de düğünden önce olduğu gibi gecede dikkat çeken detaylar arasındaydı.

Ünlü avukatın yüzüğündeki pırlantanın daha önce en az 23 karat olduğu tahmin edilmişti. Habba'nın lüks aksesuarları arasında Hermès Birkin çantaları da bulunuyor. Habba, kısa süre önce yaklaşık 30 bin dolar değerinde olduğu tahmin edilen pembe devekuşu derisi bir Birkin çantayla görüntülenmişti.

Düğün öncesi de ihtişam devam etti

Çiftin düğün kutlamaları, Aretsky's Patroon'da düzenlenen prova yemeğiyle başladı. Ardından konuklar Waldorf Astoria'da kokteyller ve çeşitli lüks ikramlarla ağırlandı.

Habba, düğün öncesi etkinliklerde de şıklığıyla dikkat çekti. Ünlü avukat, omuzları yoğun şekilde süslenmiş fildişi renginde zarif bir tulum giyerken, Mildon beyaz gömlek ve koyu renk pantolon tercih etti.

New York'un tarihi Waldorf Astoria'sında gerçekleşen düğün, yalnızca çiftin evliliğiyle değil, üç farklı gelinlik, yüz binlerce çiçek ve milyonlarca dolarlık organizasyonuyla da uzun süre konuşulacak bir geceye dönüştü.

Türk milyarderle evlenen Alina Habba, düğünde üç farklı gelinlik giydi
Türk milyarderle evlenen Alina Habba, düğünde üç farklı gelinlik giydi
Türk milyarderle evlenen Alina Habba, düğünde üç farklı gelinlik giydi
Türk milyarderle evlenen Alina Habba, düğünde üç farklı gelinlik giydi
Türk milyarderle evlenen Alina Habba, düğünde üç farklı gelinlik giydi
Türk milyarderle evlenen Alina Habba, düğünde üç farklı gelinlik giydi
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