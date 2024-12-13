İzmir\'de tip 1 diyabet hastası ailelerinde "diyabet sensörü" sevinci

Sağlık

Tip 1 diyabet hastası çocuklarda parmak ucuna iğne batırılarak yapılan şeker ölçümlerini ortadan kaldıran, sürekli kan şekeri takibine olanak sağlayan "sensörlü glikoz izlem cihazları"nın Sosyal Güvenlik Kurumunca geri ödeme kapsamına alınması, hasta yakınlarınca sevinçle karşılandı.

İzmir'de tip 1 diyabet hastası Ata Karabulut'un annesi Selda Karabulut, AA muhabirine, 5 yaşındaki oğluna 9 ay önce Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tip 1 diyabet teşhisi konulduğunu söyledi.

Karabulut, şeker ölçme cihazının sık sık parmak delme gerektirdiğini, deri altına takılan sensörlü cihazın ise parmak delme işlemine ihtiyaç duymadığını anlatarak, "Tip 1 diyabet hastası çocukların anneleri büyük zorluklar yaşıyordu. Okula giden çocuklar açısından daha zordu. Okullarda kenar köşede çocuklarımız parmağını delerek kan ölçümü yapıyorduk. Çocuklar rahatsız oluyor. Arkadaşları parmakların neden deliniyor Ata diye soruyorlardı? Ata'ya bu kötü yansıyordu. Oğlum rahatsız oluyordu. Okula gitmek istemiyordu." dedi.

Ailesinin yardımıyla bu cihazı taktırabildiklerini anlatan Selda Karabulut, "Cihazın ücreti 6 bin lirayı buluyordu. Cihazla rahat ettik. Devletimizin verdiği katkıdan çok memnunuz. Cumhurbaşkanımızın açıklamasını televizyondan dinlerken sevindim ve duygulandım. Bütün anneler adına mutlu oldum. Cumhurbaşkanı'mız Tayyip Erdoğan'a desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bunun 18 yaşına kadar değil de ömür boyunca devam etmesini istiyoruz. Çünkü geçici bir hastalık değil." diye konuştu.

-"Yaşam standartlarını yükseltmekte"

Tip 1 Diyabetli Çocuklar ve Aileleri Derneği Başkanı Dr. Diyetisyen Nesil Gören Atalay da cihazın geri ödeme kapsamına alınmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Tip 1 diyabetlilerin günde en az 7-8 defa parmak uçlarından kan şekeri ölçümü yaptığına dikkati çeken Atalay, şunları kaydetti:

"Bu cihazlar, diyabetli bireylerin yaşam standartlarını yükseltmekte ve uzun vadede diyabet komplikasyonlarının önlenmesinde yardımcı olmaktadır. Kazanılan bu haktan memnuniyet duyuyor olsak da bu cihazların sadece çocuklar için değil her yaştan tip 1 diyabetli birey için SGK geri ödeme kapsamına alınmasını hedefliyoruz."

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Nalbantoğlu da hastanelerinde 550 tip 1 diyabetli çocuğu takip ettiklerini, daha önce bu cihazı kullanan yaklaşık 50 hastaları bulunurken cihazın geri ödeme kapsamına alınmasının ardından bu sayının artmasını beklediklerini belirtti.

Sensörlü glikoz izlem cihazıyla çocukların kan şekerleri değerlerini gün boyu içinde görebildiklerini aktaran Nalbantoğlu, cihazın belli aralıklarla kan şekerini ölçtüğünü, grafik şeklinde sunduğunu söyledi. Nalbantoğlu bu sayede kan şekerleri düşüşünü görüp anında müdahale edebildiklerini kaydederek, "Kan şekerleri düşünce bu cihaz aileye alarm verecek ve müdahale edecekler. Çocuklarımıza daha iyi diyabet takibi yapacağız." dedi.