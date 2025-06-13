İzmir'de Yeni Nesil Apandisit Ameliyatı

İZMİR'de belediye işçisi Ercan Şüşük (36), midesindeki ağrı nedeniyle başvurduğu hastanede apandisit teşhisiyle ameliyat edildi. Karnına açılan küçük bir kesi ile gerçekleştirilen yeni nesil SILS (Single İncision Laparoscopic Surgery) yöntemi ile gerçekleştirilen operasyon sonrası Şüşük, ertesi gün taburcu edilerek işine döndü.

Evli ve 2 çocuk babası olan Ercan Şüşük, önceki gün gece saatlerinde mide ağrısı şikayetiyle İzmir Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde apandisit tanısı konulan Şüşük, Op. Dr. Yiğit Kaan Şen, Dr. Ahmet Can Yaşar, Dr. Ata Mert Ateş ve hemşire Çiller Kardaş'tan oluşan ekip tarafından ameliyata alındı. Şüşük, SILS yöntemiyle ameliyat edildi. Şüşük, ertesi gün taburcu edilerek işine döndü. Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Yiğit Kaan Şen, bu tekniğin kamu hastanelerinde nadiren uygulandığını belirterek, " Apandisit, dünyanın en eski cerrahi hastalıklarından biri. Modern teknolojiyle geliştirilen bu yeni yöntemle, küçük bir kesiyle ameliyat yapılıyor. Hasta daha kısa sürede günlük hayatına dönebiliyor, komplikasyon oranı düşük ve yara izi daha az oluyor" dedi.

Gece saat 02.00 sıralarında hastaneye yatırıldığını, sabaha karşı ameliyatının yapıldığını belirten Ercan Şüşük ise "Saat 06.00'da gözümü yatağımda açtım. Ertesi gün taburcu edilip normal hayatıma döndüm" dedi

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,