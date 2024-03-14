İzmir Şehir Hastanesinde yapılan biyonik kulak ameliyatıyla işitme azlığı yaşayan ikizler duymaya başladı

Doğuştan işitme azlığı yaşayan 10 yaşındaki tek yumurta ikizleri, İzmir Şehir Hastanesinde yapılan biyonik kulak ameliyatı sonrası çevreleriyle iletişim kurmaya başladı.
Sivas'ta yaşayan Oktay ve Havva Aksak çiftinin 10 yıl önce tüp bebek yöntemiyle Ecrin ve Buğlem ismini verdikleri ikiz bebekleri dünyaya geldi.
Prematüre olarak dünyaya gelen ikizlerin seslere tepki vermediğini fark eden anne ve baba çocuklarını 5 yaşındayken hastaneye götürdü.
İşitme testinde ikizlerin erken doğuma bağlı olarak duyma azlığı yaşadığı tespit edilerek, işitme cihazı takıldı.
Takılan cihaza rağmen etrafındaki seslere yanıt vermeleri zaman içinde azalan kardeşler 2 yıl önce İzmir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Dalgıç tarafından muayene edildi.
Dalgıç, ikizlerin duymalarının sağırlık eşiğine gelmesi üzerine biyonik kulak ameliyatına karar verdi.
İkizler, ameliyat sonrası yapılan ilk testte annelerinin sesine tepki verdi. Duygusal anlar yaşayan anne Havva Aksak, çocuklarıyla ilk kez zorlanmadan sohbet etti.
"Artık, bizler gibi daha rahat duyacaklar"
Havva Aksak, AA muhabirine, çocuklarıyla rahat iletişim kurduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Çocuklarım duymaya başladı. Bir şeylerden eksiktiler. Zaten bunu 5 yıldır yaşıyorum. Okula gittiklerinde bile 'arkadaşlarımızda cihaz yok, bizde niye var' diye sorguluyorlardı. Okulda çoğu şeyi algılayamıyorlardı. Artık, bizler gibi daha rahat duyacaklar. Bazen duymadıkları için isyan edebiliyorlardı aklıma onlar geldi. Doktorlarımıza çok teşekkür ederim bizimle çok ilgilendiler. Onlar sayesinde duymaya başladılar." dedi.
Baba Oktay Aksak ise çocuklarının eşine cevap verme anlarını hayatı boyunca unutamayacağını anlattı.
Yıllarca çocuklarının kendileriyle rahat iletişim kurmasının hayalini kurduğunu anlatan baba Aksak, "Çocuklarınızın size tepki vermesi, yüzünüze ilk bakışı çok önemli. Bunu yaşıyorsunuz anlatılmıyor." diye konuştu.
Ecrin ve Buğlem Aksak da doktor ve sağlık ekibine teşekkür etti.
Ameliyatı yapan Prof. Dr. Abdullah Dalgıç ise ikizlerin aynı gün yapılan ameliyatla sağlıklı duymaya başladığını dile getirerek, şöyle konuştu:
"Biyonik kulağın iç ve dış parçası var. İç parçayı ameliyatla kulağın iç kısmına kadar yerleştirdik. Bir ay sonra ise dış parçayı takmış olduk. Dış parça sesi kulağın içine ameliyatla koyduğumuz parçaya iletecek. Bu ameliyatı yüzlerce kez yaptık ama bugünkü duygu çok farklıydı. Çocuklara dokunmak ve onların gelişimine katkıda bulunmak çok gurur verici."
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