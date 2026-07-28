J&J\'den Kanser Davalarına 5,5 Milyar Dolarlık Teklif

Johnson & Johnson (J&J), bebek pudrası ve talk içeren diğer ürünlerinin yumurtalık kanserine neden olduğu iddiasıyla ABD'de açılan on binlerce davayı çözmek için 5,5 milyar dolara kadar ödeme yapmayı teklif etti.Önerilen tarihi anlaşma, New Jersey merkezli sağlık hizmetleri devini yıllardır zor durumda bırakan uzun soluklu bir hukuk mücadelesini sona erdirmeyi amaçlıyor.J&J, talk bazlı ürünlerinin kansere neden olduğu iddialarını reddetti ve yaygın olarak kullanılan bebek pudrasının formülünü değiştirdi.Şirketin hukuki işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Erik Haas, 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada iddiaların "asılsız" olduğunu ve J&J'in konuyu nihayet çözmek için uzlaşmaya hazır olduğunu söyledi.J&J, anlaşmanın yaklaşık 69.000 davayı kapsayacağını ve talk pudrası ile ilgili kalan davaların çoğunu içereceğini söyledi. Şirket, gelecek yıl 3 milyar dolara kadar ödeme yapacağını ve 2028'den önce ek ödeme yapılmayacağını belirtti.J&J'nin açıklamasına göre, teklifin kesinleşebilmesi için eyalet ve federal mahkemelerdeki yumurtalık kanseri davalarının %95'ini temsil eden hukuk firmaları tarafından kabul edilmesi gerekiyor.Haas yaptığı açıklamada, şirketin bugüne kadar mahkemelerde görülen davaların çoğunda olduğu gibi, "daha fazla dava açılması durumunda da nihayetinde galip geleceğinden" emin olduğunu belirtti.Önerilen çözümün "şirketin bu konuyu geride bırakmasına" ve J&J'nin "hayat kurtaran ilaçlar ve cihazlar geliştirme misyonuna odaklanmaya devam etmesine" olanak sağladığını da sözlerine ekledi.J&J'nin eski tüketici sağlığı şirketi Kenvue, Johnson&Johson'ın Kuzey Amerika dışına bebek pudrası satışından sorumlu.Band-Aid, Listerine ve Calpol gibi tanınmış markaları bünyesinde bulunduran Kenvue, 2022 yılında J&J'den ayrılarak bağımsız bir şirket haline geldi.J&J'ye karşı talk bazlı bebek pudrası nedeniyle açılan davalar 2009 gibi erken bir tarihte başladı.Temmuz ayının başlarında, bir federal mahkeme, bireysel davacıların talk pudrasının yumurtalık kanserinin doğrudan nedeni olduğunu kanıtlayabilme kabiliyetlerini sorgulayarak firmaya zafer kazandırdı.Talk, magnezyum, silikon, oksijen ve hidrojenden oluşan doğal bir mineral; sabunsu hissiyle biliniyor ve genellikle bebek pudrasında kullanılıyor.Şirket, J&J'nin talk pudrası ürünlerinin asbestle kirlenmesi nedeniyle kansere yol açtığını iddia eden tüketiciler ve onların yakınları tarafından açılan davalarla karşı karşıya kaldı.Talk, topraktan çıkarılıyor ve kansere neden olduğu bilinen asbestin bulunduğu yataklara yakın bölgelerde bulunuyor.J&J bu iddiaları defalarca reddetti ve son açıklamasında, "Çalışmalar talk pudrasının güvenli olduğunu, asbest içermediğini ve kansere neden olmadığını gösteriyor" dedi.J&J, 2022'de talk bazlı bebek pudrasının üretimini ve satışını dünya çapında durduracağını açıkladı.Bu duyuru, şirketin ürünün ABD'deki satışlarını sonlandırmasından iki yıldan uzun bir süre sonra geldi.J&J o dönemde yaptığı açıklamada, "Küresel portföy değerlendirmesinin bir parçası olarak, tamamen mısır nişastası bazlı bir bebek pudrası portföyüne geçme yönünde ticari bir karar aldık" demişti.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .