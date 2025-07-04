Kablosuz Kalp Piliyle Enfeksiyondan Kurtuluş

Kablolu kalp pili takılan bölgede tekrarlayan enfeksiyon nedeniyle Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 49 yaşındaki Mahmut Nacak, kablosuz pil uygulaması sayesinde şikayetlerinden kurtuldu.

Konya'da yaşayan iki çocuk babası Nacak'a 2020'de ileri derece kalp yetmezliği tanısı konuldu.

Nacak'a aynı yıl İzmir'deki bir hastanede takılan geleneksel kablolu kalp pilinin bataryası geçen yıl bitti.

Yeniden hastaneye giden Nacak'ın kalp pili değiştirildi ancak cihazın takılı olduğu bölgede zamanla enfeksiyon gelişti.

Nacak, 3 kez tekrarlayan enfeksiyon nedeniyle başka bir doktora gitmeye karar verdi.

Araştırmaları sonucu Nacak, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü doktorlarından Prof. Dr. Mehmet Ballı'ya başvurdu.

Tetkikler sonucu operasyona alınan Nacak'a, bu kez "kablosuz kalp pili" takıldı.

Nacak, kablo kullanılmadan doğrudan kalbin içine yerleştirilen tedavi yöntemi sayesinde enfeksiyona bağlı şikayetlerinden kurtuldu.

"Pildeki maddelere karşı gelişen reaksiyonlar enfeksiyona neden olabilir"

Hastanenin başhekimliğini de yürüten Ballı, AA muhabirine, kablosuz kalp pili uygulamasının cerrahi müdahale olmadan yapıldığını söyledi.

Ritim bozukluklarının tedavisinde genelde kablolu pillerin kullanıldığını belirten Ballı, "Klasik uygulamaların bazı avantajları olmasına rağmen zaman zaman pilin yapısındaki ya da içeriğindeki maddelere karşı gelişen reaksiyonlar, cihazın dışarıya doğru yer değiştirmesine ve enfeksiyon gelişimine neden olabilmektedir." dedi.

Ballı, tedavilerde kablosuz kalp pillerinin artık önemli bir alternatif olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, hastamızın kablosuz kalp pili uygulamasından fayda göreceğine karar verdik. Ülkemizde nadiren uygulanan bu yöntemle, hastanın kalp ritminin düzenlemesi açısından klasik kalp pilleriyle elde edilen sonuçlara oldukça yakın başarı sağladık. Şu anda hastamızın sağlık durumu iyi, herhangi bir problemi yok. Tedavi başarıyla tamamlandı ve hastamız sağlıklı şekilde taburcu edildi."

"Kendimi eskisine göre çok daha iyi hissediyorum"

Mahmut Nacak da yaklaşık 9 aydır hastanelerde tedavi gördüğü anlattı.

Enfeksiyon nedeniyle zor günler geçirdiğini dile getiren Nacak, şunları kaydetti:

"Daha önce sol tarafa takılan kalp pilinde enfeksiyon gelişti. Bu nedenle cihaz çıkarılıp sağ tarafa takıldı ancak orada da enfeksiyon oluştu. Ardından sol tarafa takıldı ama aynı sorun tekrarladı. Enfeksiyonların sürekli tekrar etmesi üzerine Prof. Dr. Mehmet Ballı'ya ulaştık. Daha önce kullanılan pil, kablolu sistemdi. Şimdi kalbimin içine kablosuz pil yerleştirildi. Kendimi eskisine göre çok daha iyi hissediyorum."