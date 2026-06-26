Kadın Sağlığına Dikkat Çeken Seminer - Son Dakika
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Kadın Sağlığına Dikkat Çeken Seminer

Kadın Sağlığına Dikkat Çeken Seminer
26.06.2026 11:08
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Düzce Üniversitesi'nde düzenlenen seminerde kadın sağlığı ve koruyucu hizmetlerin önemi vurgulandı.

Düzce Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından Girişimci Kadın Akademisi programı kapsamında düzenlenen "Toplum Sağlığının Kalbi Kadın" başlıklı seminer gerçekleştirildi.

Düzce İl Özel İdaresi Kadın Emeği Merkezi'nde Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Hacer Gülen Savaş'ın konuşmacı olarak yer aldığı programda, kadın sağlığının yaşamın her döneminde korunmasının önemi ele alınırken, erken tanı, düzenli sağlık taramaları ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının hastalıkların önlenmesindeki kritik rolüne dikkat çekildi.

Seminerde kadınların ergenlik döneminden menopoz sürecine kadar karşılaşabilecekleri sağlık sorunlarına değinen Savaş, kadın sağlığının yalnızca biyolojik özelliklerden değil, toplumsal yaşamın getirdiği sorumluluklar ve yaşam şartlarından da etkilendiğini ifade etti. Kadınların düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini vurgulayan Savaş, koruyucu sağlık hizmetlerinin toplum sağlığının güçlenmesindeki önemini belirtti.

Konuşmasında cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara da değinen öğretim üyesi, HPV aşısının hem kız hem de erkek çocukları için etkili bir koruyucu yöntem olduğunu söyledi.

Meme kanserinde erken tanının hayat kurtardığını vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Hacer Gülen Savaş, kadınların her ay düzenli olarak kendi kendine meme muayenesi yapması, yılda bir kez klinik meme muayenesinden geçmesi ve uygun yaş aralıklarında mamografi taramalarını ihmal etmemesi gerektiğini ifade etti. Seminer kapsamında katılımcılara kendi kendine meme muayenesinin doğru uygulanışına ilişkin uygulamalı bilgiler de aktarıldı.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği seminer, kadın sağlığının korunmasına yönelik farkındalığın artırılmasına katkı sağlayan bilgilendirmelerin ardından sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Sağlık, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kadın Sağlığına Dikkat Çeken Seminer - Son Dakika

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