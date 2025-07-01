Kadir Gümüş Üçüncü Kez Lösemiyle Savaşıyor - Son Dakika
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Sağlık

Kadir Gümüş Üçüncü Kez Lösemiyle Savaşıyor

01.07.2025 12:53
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Sinop'ta yaşayan Kadir Gümüş, 2020'den beri üç kez lösemiye yakalanarak tedavi sürecini sürdürüyor.

SİNOP'ta yaşayan Kadir Gümüş (21), 2020 yılından bu yana mücadele ettiği lösemi hastalığına 5 yılda üçüncü kez yakalandı. Şu anda yeniden kök hücre nakli için hazırlanan Gümüş, zorlu sürece rağmen umudunu koruyor. OMÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bölümü'nde tedavisi devam eden Kadir Gümüş, "Lösemi olduğumda üzüldüm. Sonradan zamanla alıştım. Üçüncüye de tekrarlayınca bu yolun sürecini zaten biliyorum. Tekrardan iyi olmak için elimden geleni yapıyorum. Üniversiteyi okuyordum. Dondurdum. Sonra da kaydımı sildirmek zorunda kaldım. İyi olduktan sonra inşallah zamanla tekrardan başlayacağım" dedi.

Boyabat ilçesinde yaşayan Ünzile (45) ve Dursun Gümüş (50) çiftinin oğulları Kadir Gümüş'e, 2020 yılında Akut Myeloid Lösemi (AML) tanısı konuldu. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşup eğitimine devam eden Gümüş, Sinop Üniversitesi Boyabat Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknoloji Bölümü'nü kazandı. Ancak hastalık 2023 yılında tekrar nüksetti ve bu kez Kadir Gümüş'e Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) tanısı kondu. Gümüş, hastalık nedeniyle okulu bırakmak zorunda kaldı. İkinci nakilden sonra sağlığına kavuşan Gümüş, bu yıl yine aynı hastalığa yakalandı. Gümüş'ün tedavisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bölümü'nde devam ediyor. Oğlunun üçüncü kez lösemi hastalığına yakalandığını belirten Ünzile Gümüş, "Oğlum burada lösemi tedavisi görüyor. 2020'den beri görüyoruz. Bu üçüncü tekrarlamamız. Şu an nakil olacağız. Şu an Allah'a şükür iyi gidiyor sürecimiz. Nasıl anlatayım o duyguyu hani yaşamayınca insan bilmez derler ya. Yani o durumdaydık biz de. Lösemi nedir onu bilmiyorduk. Duyduğumuzda şok olduk. Sürecimiz uzun. İnşallah Allah'ın izniyle bunu da başaracağız. Hocalarımızın sayesiyle, Allah'ın izniyle" diye konuştu.

'BUNU DA BAŞARACAĞIZ'

Lösemiyi bir kez daha atlatacaklarını ifade eden Gümüş, "2020'den sonra okulunla tekrar başlamıştık nakilden sonra. Çok güzel gidiyordu her şeyimiz. Tekrar üniversiteye başlamıştı. Yarı dönem gitti, tekrar nüksetti. Gidemedi ama Allah'ın izniyle tedavisini yine bitirince okulun da bitirecek, her şeyini bitirecek. Mesleğini de alacak, inanıyoruz yani. İlk tanımız 2020'deydi. Ondan sonra 2023'te tekrar nüksetti ikinci tanımız. Şu an üçüncüye tekrar nüksetti. Bunda da nakil olacağız tekrar. Allah'ın izniyle bunu da atlatacağız. Bunu da başaracağız. Sağlığına, sıhhatine kavuşunca okuluna da gidecek Allah'ın izniyle" dedi.

'NAKLE HAZIRLANIYORUZ'

Gözyaşlarına hakim olamayan Dursun Gümüş ise "2020'den beri oğlum lösemi tedavisi görüyor. Burada uzun bir sürecimiz var. Üçüncü sefere nüksetti. Nakil olduk. İlk naklimizde çok güzel başarılı geçirdik. İkincisi de Ağustos 2023 yılında oldu. Ağustos 2024 yılına kadar yine bir sürecimiz geçti. İki ay bir süreçte tedavimiz düzgün gitti. Üçüncü kez tekrarladı. Burada dernek adına herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. Buralar olmasa bizim işlerimiz çok zordu. Bu süreç içerisinde fazla çocuğumla ilgilenemedim. Maddi ve manevi durumlar üzerine dernek olmasa işlerimiz daha çok zordu. Şu anda nakle hazırlanıyoruz. Hocalarımızdan Allah razı olsun. Bizlerle çok güzel ilgileniyorlar" dedi.

'HEDEFİM SPORCU OLMAK'

Hedefinin sporcu olmak olduğunu ifade eden Kadir Gümüş, "Üçüncü defa tekrarladı. İlki AML idi, sonra ALL oldu. Şu anda tekrardan ALL tedavisi görüyorum. Lösemi olduğumda biraz üzücüydü. Sonradan zamanla alıştım. Üçüncüye de tekrarlayınca bu yolun sürecini zaten biliyorum. Tekrardan iyi olmak için elimden geleni yapıyorum. Üniversiteyi okuyordum. Dondurdum. Sonra da kaydımı sildirmek zorunda kaldım. İyi olduktan sonra inşallah zamanla tekrardan başlayacağım. Lösemiyi yendikten sonra üniversiteye kaldığım yerden tekrardan devam edeceğim. İlaçları yeni almaya başladığım için süreç şu anda zor geçiyor. Tekrardan zaten nakil olacağım. Onun için süreç 2 katı daha zorluyor. Şu anda nakil aşamasındayım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Kadir Gümüş Üçüncü Kez Lösemiyle Savaşıyor - Son Dakika

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