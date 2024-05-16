Sağlık

Kafatası ameliyatından 5 bin yıl sonra yapılan sağlık zirvesi

5 bin yıl önce yapılan beyin ameliyatının modern zirvesi Samsun'da başladı

İkiztepe Sağlık Zirvesi'ne 200'ün üzerinde yabancı alım heyeti katıldı, Türk sağlık sektörü görücüye çıktı

SAMSUN - Samsun'da 5 bin yıl öncesine ait kafatası ameliyatından esinlenerek adını alan 'İkiztepe Sağlık Zirvesi', yoğun katılımla başladı. 200'ün üzerinde yabancı alım heyetinin katıldığı İkiztepe Sağlık Zirvesi'nde Türk sağlık sektörü de görücüye çıktı.

Samsun'da 3 gün sürecek '2. Uluslararası İkiztepe Sağlık Zirvesi' bir otelde düzenlendi. Yerli ve yabancı sağlık kuruluşlarının yoğun ilgi gösterdiği zirvenin açılışı yapıldı. Açılış töreninde sırasıyla konuşan ASKON Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nihat Soğuk, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan ve Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, zirvenin sağlık sektörü ve sağlık turizmine olumlu katkılar sunması temennisinde bulundu.

Zirvenin Samsun ve Türkiye açısından sağlık sektörü alanında çok önemli olduğunu ifade eden Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Onur, gurur ve coşkuyla kutladığımız bu önemli haftada Milli Mücadele'nin şehri Samsun'umuzda Uluslararası İkiztepe Sağlık Zirvesi'nin düzenlenmesini anlamlı buluyorum. Ben kendi adıma burada yapılan sunumlardan, konuşmalardan faydalandım. Ben özellikle Samsun'umuzda eğitimden sağlığa, altyapıdan kültür ve turizme her alanda verdikleri desteklerden dolayı Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı kabinesinin çok kıymetli bakanlarımıza, Samsun milletvekillerimize özellikle şükranlarımı, teşekkürlerimi huzurlarınıza ifade etmek istiyorum. Çünkü sağlıkta yapılan değişim ve dönüşüm merkezi hükümetimizin Samsun'a verdiği güç ve öncelikle hayata geçti. Özellikle sağlık sektöründe çalışan hekimlerimize, yardımcı personelimize ve insan sağlığını o güzel kalpleriyle yürekleriyle saran tüm sağlık çalışanlarına huzurlarınıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Aksoy: "Mal ihracatında 256 milyar TL, hizmet ihracatında ise 102 milyar dolar seviyesine geldik"

Türkiye'nin yaptığı çalışmalar ile son yıllarda özellikle mal ihracatında önemli bir seviyeye geldiğinin altını çizen Ticaret Bakanlığı Hizmet İhracatı Daire Başkanı Tarık Aksoy, "Bildiğiniz üzere ülkemiz 1980'li yıllardan itibaren ihracata dayalı bir büyüme, iktisadi büyüme modeli benimsedi ve bu anlamda da ihracat ülkemizin ekonomik sürdürülebilirliği anlamında en önemli konulardan birisi. Özellikle 2023 yılında mal ihracatında 256 milyar dolarlık bir seviyeye geldiğimizi görüyoruz. Hizmet ihracatında ise 102 milyar dolarlık bir ihracat yaptığımızı görüyoruz. Tabii bunlar nominal değerler. Nominal değerlerin ötesinde bakmamız gereken dünyadaki pastadan pazardan aldığımız paydır. Buna baktığımız zaman da mal ihracatında küresel pazardan yüzde 1,1 pay aldığımızı görüyoruz. Hizmet ihracatına baktığımızda ise yüzde 1,3 pay aldığımızı görüyoruz. 1980'lerden itibaren yaklaşık 40 yıllık süreçteki çalışmaların neticesinde özellikle son yıllarda mal ihracatında yüzde 0,80-0,90'lık seviyelerden yüzde 1'lik seviyeye geldiğimizi düşündüğümüz zaman sadece 10 yıllık bir süreçte yapılan çalışmalar neticesinde mal ihracatıyla hemen hemen dünyadan aynı payı alıyor olmamız hizmet ihracatının ülkemiz için ne kadar önemli, ülkemizin bu konuda ne kadar potansiyel olduğunu gösteriyor" dedi.

Rektör Ünal: "Zirve, tedavi ve sağlık gereksinimlerinin maliyetinin düşürülmesi açısından önemli"

Yaşlanan dünyada sağlık alanındaki gereksinimlerin ve ihtiyaçlarının maliyetinin düşürülmesi için yapılan çalışmaları desteklediklerini vurgulayan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Bugün İkiztepe'yi sembolleştiren cerrahi müdahaleler bugün bizim gurur kaynağımız. Bu topraklarda yapılmış ve onların üzerinden de bu değeri sürdürmek istiyoruz. Ancak bunu sürdürebilmek için bunun AR-GE'sinin ıskalanmaması gerektiğini, her halükarda yönetilmesi, yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum. Dünya yaşlanıyor, hepimiz yaşlanıyoruz. Birey olarak yaşlanıyoruz ama aynı zamanda dünya da yaşlanıyor. Dünya fiziki olarak da yaşlanıyor. Sadece insan yaşı itibariyle değil yaşlandığında bu müdahale biraz daha zorunlu hale geliyor. Yani buradaki bugünkü zirve açısından baktığımızda sağlık harcamalarının hızlı bir şekilde artacağı anlamına geliyor. Ama dünyadaki yapılanmayı da dikkate aldığımızda yani örgütlenmeyi devletler, bloklar bu örgütlenmeyi de dikkate aldığımızda aslında zirvenin önemi burada ortaya çıkıyor. Zirvenin yaptığı şey doğrudan üretenler, en azından bir elde tüketen, bir elde taşıyan buradaki oluşumları bir araya getirmesi, özellikle de dünya üzerinde hakim olan, kendi ürettikleri marka, ürettikleri algı dışında hiçbir şeyin kullanımına, hiçbir şeyin gün yüzüne çıkmasına izin vermeyen, biraz da örgütlü ve ideolojik yapılanma karşısında bu zirvenin çok önemli bir anlamı var. Bu zirve buluşturuyor. Bu zirve aslında artan sağlık gereksinimi, tedavi ve benzeri gereksinimlerin maliyetini düşürmesi açısından son derece önemli" diye konuştu.

Programda konuşan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ise "Türkiye inşallah bugün sağlık sektöründe de Türkiye'nin ülkenin dünyanın en önemli pazarlarından biri olacak ve Samsun'da şüphesiz ki Türkiye'de bu işi en önde taşıyan, flama taşıyan şehri olacaktır. Bugün gelinen noktada 200'ün üzerinde dünyadan yabancı hem alım heyetlerinin hem de yabancı bugün işte 3 gün boyunca sürecek yabancı misyonerlerin burada bu alandaki konuşmalarını yapacağını görüyoruz. 2023 yılına bakıldığında 404 tane yatırım teşvik belgesi ile birlikte toplam 2023 yılında sadece 62 milyar TL'lik bir yatırım yapıldı Türkiye'de. Bu yatırımların da beraberinde doğal olarak meyvesinin 11 binin üzerinde istihdama direkt katkısının olduğunu görmekteyiz. Bu ekosistemin, bugün hayalini kurmuş olduğumuz ilk 10 ekonomi arasında hayalini gördüğümüz Türkiye'nin inşallah sağlık alanındaki yapılacak bu ihracatlar ile birlikte bizim ivme alacağımız, vitesi artıracağımıza olan inancımız tam" ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından katılımcılar, otel içerisinde stant kuran sağlık kuruluşlarının temsilcilerinden bilgiler alarak, ürünlerini incelediler.

İkiztepe Sağlık Zirvesi 18 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.