Kafkas Üniversitesi Öğrencilerinden Kırsalda Sağlık Farkındalığı - Son Dakika
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Sağlık

Kafkas Üniversitesi Öğrencilerinden Kırsalda Sağlık Farkındalığı

Kafkas Üniversitesi Öğrencilerinden Kırsalda Sağlık Farkındalığı
07.06.2025 11:55
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Hemşirelik öğrencileri Boğatepe'de sağlık taraması yaparak köylülerle sosyal bağ kurdu.

KARS Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencileri, sağlık hizmetlerini kırsala taşıyan örnek projeyle Boğatepe köyünde farkındalık yarattı. Öğrenciler, 'Halk Sağlığı Hemşireliği' dersi kapsamında gerçekleştirdikleri saha uygulamasıyla, köy halkına hem sağlık taraması yaptı hem de erken tanı konusunda eğitim verdi. Günün sonunda öğrenciler ve köylüler, birlikte halay çekip oyunlar oynadı.

Kars Kafkas Üniversitesi'nden Dr. öğretim üyeleri Nevra Karaca Bıçakçı ve Gönül Gökçay ile Araştırma Görevlisi Süleyman Şahin eşliğinde Boğatepe'yi ziyaret eden öğrenciler; meme, kolon ve rahim kanserine ilişkin erken tanı yöntemleri ve korunma yollarına ilişkin seminerler verdi. Ev ziyaretleriyle birebir temas kuran öğrenciler, tansiyon ölçümü, boy-kilo takibi gibi temel sağlık taramalarını da ihmal etmedi. Günün sonunda öğrenciler ve köylüler birlikte halay çekip oyunlar oynayarak hem sosyal bağ kurdu hem de farkındalığı pekiştirdi.

'YENİ BİR BİLİNÇ İNŞA EDİYORUZ'

Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu, köyde yıllardır sürdürülen bilim temelli kalkınma modeline dikkat çekerek, bu ziyaretin önemini şu sözlerle anlattı:

"Köyümüz ürettiği gravyer, eski ve taze kaşar, Malakan peyniri, çeçil, tereyağı gibi organik ve tamamen doğal ürünleri ile bilinir. 2000'li yılların başında yaygın olan Brusella hastalığını, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalarla kökten çözdük. Ardından endemik bitkiler üzerine Fen Fakültesi ile projeler yaptık. Bugün sağlık alanında hemşirelik öğrencilerinin ziyaretleriyle yeni bir bilinç inşa ediyoruz. Bu temaslar sayesinde köylüler, sağlık konusunda daha bilinçli, tedaviye daha erken başvurur hale geldi. Boğatepe yalnızca bir köy değil, aynı zamanda eğitim, üretim ve sosyal yaşamın entegre edildiği bir model köydür."

KÖY-ÜNİVERSİTE İŞ BİRLİĞİ ÖRNEK OLUYOR

Etkinliğin gelenekselleşen bir parçası olan Boğatepe Kültür Evi'ndeki kahvaltı buluşması, bu yıl da unutulmaz anlara sahne oldu. Öğrenciler ve köylüler birlikte kahvaltı yaptı, sohbet etti, halaylarla günü tamamladı.

Etkinliğe katılan öğrenciler, Kars Valiliği ve Kars Belediyesi'ne desteklerinden ötürü teşekkür ederek, üniversitenin kırsal alanlarla kurduğu bağın güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Dr. Öğretim Üyesi Nevra Karaca Bıçakçı, Boğatepe'de yaşanan bu iş birliğini, yalnızca bir sağlık taraması değil; aynı zamanda sosyal dayanışma, bilimsel kalkınma ve kırsal yaşamla üniversite arasında köprü kuran bir model olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Kafkas Üniversitesi Öğrencilerinden Kırsalda Sağlık Farkındalığı - Son Dakika

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