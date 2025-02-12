Kahramanmaraş'ta Yeni Acil Durum Hastanesi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Kahramanmaraş'ta Yeni Acil Durum Hastanesi Açıldı

Geniş Video İzle

Kahramanmaraş'ta 400 yataklı Acil Durum Hastanesi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Sağlık Bakanı'nın katılımıyla açıldı.

12.02.2025 17:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta 400 yataklı Acil Durum Hastanesi açıldı

Hastane açılışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Sağlık Bakanı Memişoğlu katıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından sağlık altyapısını güçlendirmek amacıyla inşa edilen 400 yataklı Kahramanmaraş Acil Durum Hastanesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Çelik konstrüksiyon sistemiyle depreme dayanıklı olarak inşa edilen hastane, modern tıbbi cihazlarla donatılarak Kahramanmaraşlı vatandaşlara geniş kapsamlı sağlık hizmeti sunmayı hedefliyor.

Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinin sınırındaki hastanenin açılış törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve diğer yetkililer katıldı.

Açılışta konuşan Bakan Memişoğlu, sadece deprem sürecinde değil, afet sonrası uzun vadede de sağlık hizmetlerinin güçlenmesine önemli katkı sağlayacağını belirtti. Bakan Memişoğlu, "Bugün hizmete açtığımız 400 yataklı Kahramanmaraş Devlet Hastanemiz de 'önce insan' vizyonumuzun en güzel örneklerinden biri. Yapımında ağır çelik yapı tekniği kullanıldı. Depreme dayanıklı şekilde inşa edildi. 55 bin 755 metrekare alana sahip hastanemiz bünyesinde; 86 poliklinik, 12 ameliyathane, 12 yeni doğan yoğun bakım olmak üzere toplam 81 yoğun bakım yatağı, anjiyo ünitesi, fizik tedavi ünitesi ve diyaliz gibi özellikli birimleri bulunuyor. Modern tıbbi cihazlarla donatılmış ve ileri teknolojiye sahip altyapısıyla, afet durumlarında 3 gün boyunca herhangi bir yardım olmaksızın kesintisiz sağlık hizmeti sunabilecek kapasiteye sahip. Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olsun. 23 yıllık istikrar döneminde; dilimizden, aklımızdan ve gönlümüzden düşürmediğimiz bir sözümüz var: Durmak yok, yola devam" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ise, "Bugün açılışını yaptığımız hastanemiz, sadece Kahramanmaraş'a değil, bölgedeki tüm vatandaşlarımıza hizmet edecek modern ve donanımlı bir sağlık üssü olacaktır. Kahramanmaraş Devlet Hastanesi; 97 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen bu sağlık kompleksi, 400 yatak kapasitesine, 86 poliklinik odası, 12 ameliyathane, 81 yoğun bakım yatağı ile büyük bir hizmet kapasitesine sahiptir. Anjiyografi ünitesi, diyaliz merkezi, fizik tedavi ve rehabilitasyon imkanları ile en ileri teknolojiye sahip bir altyapı sunmaktadır. Afet durumlarında 3 gün boyunca kesintisiz sağlık hizmeti sunabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu hastane, Kahramanmaraş'ımızın sağlık altyapısına büyük katkı sağlayacak, bölgenin ihtiyaçlarını karşılayarak, halkımıza en kaliteli sağlık hizmetini sunacaktır. Elbette sağlık alanındaki yatırımlarımız bununla sınırlı değil. Bin yatak kapasiteli Kahramanmaraş Şehir Hastanesi ve bin yatak kapasiteli Hatay Şehir Hastanesi'nin projelerini tamamladık. İnşallah ihale süreçlerini de bu yıl içerisinde tamamlayarak, bölgemize iki güçlü sağlık yatırımı daha kazandıracağız" dedi.

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Sağlık Bakanı, Kahramanmaraş, Politika, Hastane, Sağlık, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kahramanmaraş'ta Yeni Acil Durum Hastanesi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:54 AK Partili Gökçek’ten “Başarır“ iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu AK Partili Gökçek'ten "Başarır" iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu
17:58 DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Bahçeli’ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye’nin size ihtiyacı var DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye'nin size ihtiyacı var
17:43 Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu
17:41 Zahide Yetiş’in kadınlarla ilgili sözleri TBMM Komisyonu’nu karıştırdı Zahide Yetiş'in kadınlarla ilgili sözleri TBMM Komisyonu'nu karıştırdı
03:46 Kilauea’da korkutan hareketlilik Yeniden lav püskürtmeye başladı Kilauea'da korkutan hareketlilik! Yeniden lav püskürtmeye başladı
02:46 Elon Musk: Harcamalar azaltılmazsa ABD iflas edecek Elon Musk: Harcamalar azaltılmazsa ABD iflas edecek
01:34 278 hakim ve savcının ataması yapıldı 278 hakim ve savcının ataması yapıldı
01:16 Oğuz Çetin yoğun bakıma kaldırıldı Oğuz Çetin yoğun bakıma kaldırıldı
00:47 AB, Trump’ın Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne yönelik yaptırımlarını kınadı AB, Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik yaptırımlarını kınadı
00:16 Trump, nadir toprak mineralleri için Hazine Bakanı’nı Ukrayna’ya yolluyor Trump, nadir toprak mineralleri için Hazine Bakanı'nı Ukrayna'ya yolluyor
00:06 Aralarında İstanbul’un da olduğu 4 kentte eğitime ara Aralarında İstanbul'un da olduğu 4 kentte eğitime ara
23:27 Herkes Torreira’nın bu paylaşımını konuşuyor: Mertens ile fotoğrafı olay oldu Herkes Torreira'nın bu paylaşımını konuşuyor: Mertens ile fotoğrafı olay oldu
23:26 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk’ü ziyaret etti CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk'ü ziyaret etti
23:17 Trump, Gazze’ye çökme planında ısrarcı: Devralacağız ve elimizde tutacağız Trump, Gazze'ye çökme planında ısrarcı: Devralacağız ve elimizde tutacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 19:26:00. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Yeni Acil Durum Hastanesi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.