Kahvaltı Yapmayan Çocuklar için Ara Öğün Önerisi - Son Dakika
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Sağlık

Kahvaltı Yapmayan Çocuklar için Ara Öğün Önerisi

Diyetisyen Eral, kahvaltı yapmayan çocuklara ara öğün eklenmesini önerdi. Kuruyemişler ideal.

13.10.2024 00:37
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Diyetisyen Şükriye Eral: "Çocuklar okula gitmeden önce kahvaltı etmiyorsa ara öğün eklemeliyiz"

ESKİŞEHİR - Kahvaltı yapmadan okula giden çocuklar için kuruyemişlerden oluşan ara öğünlerin eklenmesi gerektiğini belirten Özel Ümit Hastanesi Diyetisyeni Şükriye Eral, "Çocukların okullara aç gitmeleri yerine ara öğünler ekleyebiliriz. En azıdan öğle yemeğine kadar aç kalmamış olurlar" dedi.

Okulların açılmasıyla birlikte küçük yaştaki çocukların beslenme düzenleri değişkenlik göstermeye başladı. Okullarda özellikle sabah saatlerinde olan ilk derslere giden çocukların kahvaltı öğününü atladığını belirten uzmanlar, ailelere ara öğün tavsiyesinde bulunuyor. Kahvaltısını yapmadan okula giden çocukların kuruyemişlerden ve yoğurt, grubundan oluşan ara öğün tüketmelerini, ayrıca akşam yemeklerinin öğle yemeğine göre belirlenmesi gerektiğini belirten Özel Ümit Hastanesi Diyetisyeni Şükriye Eral, "Eğer okulda öğle yemeğinde et, tavuk ve balık çıkıyorsa akşam yemeklerini sebze ağırlıklı hazırlayabiliriz" dedi.

"Velilerimizden çocuklarına kan tahlili yaptırmalarını istiyoruz"

Okul dönemindeki çocuklara kan tahlili yaptırarak eksik vitamin değerlerine göre besin takviyesinde bulunulması gerektiğini belirten Diyetisyen Şükriye Eral, "Dönem başında benim velilerimize önerim, muhakkak çocuklarımıza bir kan tahlili yaptırmaları. Olası hastalıklarımız var mı, vitamin mineral depomuzda sıkıntılar var mı, bunları tayin etmek istiyoruz. Muhtemel kan şekeri problemleri ve tiroit hastalıkları olabiliyor. Güncelde özellikle kan şekerinde sıkıntısı olan çocuklarımız dönem başında uyku problemleri yaşayabiliyor, uykuya meyilli olabiliyorlar veya çok acıktıkları zaman el ayak titremeleri, göz kararmaları yaşayabiliyorlar. Özellikle okulda teneffüslerde çok hareketsiz kalabiliyorlar veya yemekten önceki teneffüste dikkat dağılmaları, konsantrasyon eksiklikleri olabiliyor. Yemek yedikten sonra da uyku çökebiliyor, derste uykuya meyilli olabiliyorlar. Bu da ders başarılarını çok etkiliyor. Özellikle demir eksikliği veya D vitamini eksikliği olan çocuklarımızda sabahları zor uyanmalar görebiliyoruz. Bunların yine önüne geçilmesi için ister besin takviyeleri şeklinde ister doktorlarımızın önerisiyle supplementlerle takviye etmemiz gerekiyor" dedi.

"Okula gitmeden önce kahvaltı edilmiyorsa ara öğün eklemeliyiz"

Kahvaltı etmeyen çocuklar için ara öğünlerin önemli olduğunu belirten Eral, "Kahvaltı çok önemli bir öğün ama çocuklarımız bazen kahvaltıyı tercih etmeyip uykuyu daha çok tercih edebiliyorlar. Bu yüzden çocukların okullara aç gitmeleri yerine ara öğünler ekleyebiliriz. En azından hurma ve kuruyemişlerden yararlanarak yanına süt, yoğurt grubunu ekleyebiliriz. Böylece çocuklarımızı yine okula aç göndermemiş oluyoruz. Öğlene kadar da idare etmiş oluyorlar. Öğlen yemeklerinde okulla lütfen irtibat halinde olalım. Beslenme saatlerinde öğretmenleriyle, özel okula gidiyorlarsa da okul yemeklerinde çocuklarımıza yemekte neler çıkıyor diye irtibat halinde olalım istiyoruz. Akşam yemeklerini öğle yemekleriyle uyumlu şekilde ayarlayabiliyorlar. Eğer okulda öğle yemeğinde et, tavuk ve balık çıkıyorsa akşam yemeklerini sebze ağırlıklı hazırlayabiliriz. Tam tersi okulda sebze yemeği yiyorlarsa akşam et, tavuk ya da kuru baklagillerden birini yapmaya çalışalım" diye konuştu.

"Çocuklara çok yüksek harçlıklar vermeyelim ki abur cubur eğilimleri olmasın"

Çocukların okul kantinlerinden çok fazla alışveriş yapmaması için harçlık kısıtlamasının önemli olduğunu belirten Özel Ümit Hastanesi Diyetisyeni Şükriye Eral, şu ifadeleri kullandı:

"Kantin bizim için çok önemli ama çocuklar bazen canları sıkıldıkça kantine gitme eğiliminde olabiliyorlar. Kantini aynı marketler gibi düşünebiliriz. Canınız sıkıldığından gidilebilecek bir yer değil. Bir ihtiyacımız olduğunda gidilebilecek bir yer olduğunu çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor. Çocuklara çok yüksek harçlıklar vermeyelim ki abur cubur eğilimleri olmasın lütfen. Alabilecekleri su olabilir. Zaten ara öğünlerinde kuruyemişler, fındık, fıstık, badem ve süt grubu olabilir. Onları yanlarında götürmelerini isteyelim. Okuldan ekstra bir şey almayacaklarının çocuklarımız da farkında olsunlar istiyoruz.

Kaynak: İHA

Diyetisyen, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kahvaltı Yapmayan Çocuklar için Ara Öğün Önerisi - Son Dakika

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