Kahvenin inanılmaz faydaları şoke etti! - Son Dakika

Türkiye'de tüketimi en çok gerçekleştirilen ürünlerin başında kahve geliyor. PLOS Medicine bülteninde yayınlanan bir araştırmada kahvenin faydalarına ilişkin dikkat çeken bilgiler verildi. Geniş çaplı yürütülen araştırmada günde en az 2 fincan kahvenin unutkanlık ve felç riskini azalttığı ortaya konuldu.

KAHVE İÇMEYEN KİŞİLERDE DAHA YÜKSEK GÖRÜLDÜ

Uzmanlar, günde ne kahve ne de çay içen kişilerde yüzde 32 ile felç, yüzde 28 ile de alzheimer tehlikesinin daha fazla olduğunu belirtti. Araştırmacılar yine de bu durumun abartılmaması gerektiğini ve fazla kahvenin vücuda zararlı olduğunu dile getirdi.

ÖLÜMLERİN YÜZDE 10'UNDA ETKİLİ

İnme veya felç, dünya genelindeki ölümlerin yüzde 10'unda etkili. Kahve ayrıca, inmeden sonra gelişen unutkanlığa karşı da koruma sağlıyor. Hayatlarında düzenli kahve içenlerin inme sonrası demansa daha az yakalandığı kaydedildi.