Kalça kemiğinden inci dişlere: Yusuf, 2 yıllık tedavinin ardından gülüşüne kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kalça kemiğinden inci dişlere: Yusuf, 2 yıllık tedavinin ardından gülüşüne kavuştu

Kalça kemiğinden inci dişlere: Yusuf, 2 yıllık tedavinin ardından gülüşüne kavuştu
13.03.2026 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RİZE'de doğuştan gelen diş eksikliği ve çene kemiği yetersizliği nedeniyle çiğneme ve konuşma zorluğu çeken Yusuf Kulaber (20), kalça kemiğinden çenesine yapılan nakil ve 2 yıllık tedavinin ardından hayalindeki gülüşe kavuştu.

RİZE'de doğuştan gelen diş eksikliği ve çene kemiği yetersizliği nedeniyle çiğneme ve konuşma zorluğu çeken Yusuf Kulaber (20), kalça kemiğinden çenesine yapılan nakil ve 2 yıllık tedavinin ardından hayalindeki gülüşe kavuştu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden (RTEÜ) Dr. Mert Karabağ, "Radyolojik incelemelerde implant için yeterli kemiğe sahip olmadığını gördük. Bunu artırmak amacıyla 'iliak kemik' dediğimiz kalça kemiğinden ağzına bir kemik nakli gerçekleştirdik. Belli bir süre bekledikten sonra artık Yusuf'a implant uygulanabilir hale geldi" dedi.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan Yusuf Kulaber, yaklaşık 2 yıl önce diş eksikliği nedeniyle konuşma ve yemek yeme zorluğu nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'ne başvurdu. İncelemede; Kulaber'in, tıp literatüründe 'oligodonti' olarak bilinen çoklu diş eksikliği ve buna bağlı olarak gelişen çene kemiği yetersizliği yaşadığı tespit edildi. Hem estetik hem de fonksiyonel açıdan büyük zorluklar çeken Kulaber için Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Mert Karabağ ve ekibi tarafından kapsamlı bir tedavi planı hazırlandı. İmplant uygulaması için yeterli kemik dokusu bulunmayan Kulaber'in kalçasından alınan kemik parçaları başarılı bir operasyonla çene kemiğine nakledildi. Yaklaşık 2 yıllık sabırlı bir bekleyiş ve tedavi sürecinin sonunda implantları tamamlanan Yusuf Kulaber, yeniden konuşma, çiğneme ve bembeyaz gülüşe sahip oldu.

'ÖZ GÜVENİ YERİNE GELDİ'

Dr. Mert Karabağ, "Yusuf yaklaşık 18 yaşındayken fakültemize başvurdu. Kendisinde birden fazla diş eksikliği, tıp literatüründe 'oligodonti' olarak bildiğimiz duruma rastladık. Bu sadece diş eksikliği değil, aynı zamanda dişin içerisinde bulunduğu çene kemiğinin de yetersiz gelişmesine sebep olan bir durumdu. Bu durum çiğneme ve konuşma fonksiyonlarını da etkiliyordu. Radyolojik incelemelerde implant için yeterli kemiğe sahip olmadığını gördük. Bunu artırmak amacıyla 'iliak kemik' dediğimiz kalça kemiğinden ağzına bir kemik nakli gerçekleştirdik. Belli bir süre bekledikten sonra artık Yusuf'a implant uygulanabilir hale geldi. İki yıllık uzun bir yolculuğun sonunda bugün rahatça gülebiliyor, yiyebiliyor ve en önemlisi öz güveni yerine geldi. Mesleki açıdan çok büyük bir haz ve tatmin verici bir duygu" dedi.

'HOCAM BİZİ İNANDIRDI'

Yeni dişleriyle sağlığına kavuşan Yusuf Kulaber ise "Gerçekten bayağı bir diş eksikliğim vardı, özellikle yemek yeme konusunda problemler yaşıyordum. Ama Mert hocam halletti; süreç biraz uzun sürdü ama sonu çok güzel oldu. Yaklaşık iki sene sürdü ve sonunda her şey yoluna girdi. Açıkçası ben de hayal bile edemezdim ama hocam bizi inandırdı. Biraz uzun ve yorucu oldu ama dişlerime kavuştum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Hastane, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kalça kemiğinden inci dişlere: Yusuf, 2 yıllık tedavinin ardından gülüşüne kavuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir aileyi “tarihi eser“ için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım Bir aileyi "tarihi eser" için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım BAL’dan da düştü Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü
Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı
Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek
Tarihi operasyon başlıyor Real Madrid’den Galatasaray’a 110 Milyon euro Tarihi operasyon başlıyor! Real Madrid'den Galatasaray'a 110 Milyon euro
Müge Anlı’dan ortalığı karıştıran sözler Herkes bu videoyu paylaşıyor Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor
Arda ve Haaland’ın görüntüsü maça damga vurdu Arda ve Haaland'ın görüntüsü maça damga vurdu
İran’dan ABD’ye Harg Adası uyarısı: Aklınızdan bile geçirmeyin İran'dan ABD'ye Harg Adası uyarısı: Aklınızdan bile geçirmeyin
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
Amrabat’tan Fenerbahçe’ye çok kötü haber Amrabat'tan Fenerbahçe'ye çok kötü haber
İşte futbol bu Kasaba takımı dünya devlerini sahadan siliyor İşte futbol bu! Kasaba takımı dünya devlerini sahadan siliyor
Petrol piyasasında kritik eşik: Hürmüz gerilimi ve ABD hamlesi enerji dengelerini değiştiriyor Petrol piyasasında kritik eşik: Hürmüz gerilimi ve ABD hamlesi enerji dengelerini değiştiriyor

10:35
SGK’dan ’Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi’ iddiasına yanıt: Gerçek rakam 12 bin 209
SGK'dan 'Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi' iddiasına yanıt: Gerçek rakam 12 bin 209
10:10
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
10:08
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
10:02
Sadettin Saran’dan Galatasaray’a olay sözler
Sadettin Saran'dan Galatasaray'a olay sözler
09:48
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin
09:19
Kendi ağzıyla söyledi İşte düdük astırılan Arda Kardeşler’in tuttuğu takım
Kendi ağzıyla söyledi! İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım
08:14
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu Kanlı notu dikkat çekti
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu! Kanlı notu dikkat çekti
08:03
Dünyayı sarsan görüntü Eğer doğruysa bir daha kimse maç izlemez
Dünyayı sarsan görüntü! Eğer doğruysa bir daha kimse maç izlemez
07:59
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı’nın durumu ağırlaştı
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'nın durumu ağırlaştı
07:49
Rusya’dan İran’a savaşın seyrini değiştirecek yardım Açıklamalar art arda geldi
Rusya'dan İran'a savaşın seyrini değiştirecek yardım! Açıklamalar art arda geldi
07:15
Netanyahu’dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz
Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz
06:37
Savaşta 14. gün Tahran’ı vuran İsrail’e sert misilleme: Onlarca yaralı var
Savaşta 14. gün! Tahran'ı vuran İsrail'e sert misilleme: Onlarca yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 10:57:59. #.0.5#
SON DAKİKA: Kalça kemiğinden inci dişlere: Yusuf, 2 yıllık tedavinin ardından gülüşüne kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.