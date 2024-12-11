Kalça Sıkışması Ameliyatla Tedavi Edildi - Son Dakika
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Sağlık

Kalça Sıkışması Ameliyatla Tedavi Edildi

Kalça Sıkışması Ameliyatla Tedavi Edildi

Spor eğitim uzmanı Celalettin Sever, Erzurum Şehir Hastanesi'nde kapalı ameliyatla tedavi edildi.

11.12.2024 17:20
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Spor eğitim uzmanının kalça eklemindeki sıkışma, Erzurum Şehir Hastanesi'nde sayılı merkezlerde uygulanan kapalı ameliyat yöntemiyle tedavi edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde spor eğitim uzmanı olan ve kalçasındaki eklem sıkışmasından dolayı sürekli ağrı çeken 35 yaşındaki Celalettin Sever, şikayetlerinin artması üzerine Şehir Hastanesi Ortopedi Kliniği sorumlusu Dr. Nasuhi Altay'a başvurdu.

Tetkiklerde, kalça ekleminde sıkışma sendromu tespit edilen Sever, Altay ve ekibince yaklaşık 3 saat süren kapalı ameliyatla tedavi edildi.

Fizyoterapist eşliğinde egzersizlere başlayan Sever, iki gün sonra taburcu edilecek.

"Kapalı ameliyat, erkenden iyileşip ayağa kalkmasıyla hastaya konfor sağlıyor"

Dr. Altay, gazetecilere, kalça ekleminde sıkışma sendromunun genç ve ileri yaş gruplarında görüldüğünü, bu durumun genç hastalarda daha çok yapısal anatomik bozukluktan meydana geldiğini söyledi.

Eklem aralığı daraldığı için uzun dönemde dizdeki menüsküs yapısına benzer kıkırdak dokusunun iki kemik arasında sıkışıp kireçlenmeye neden olduğunu aktaran Altay, "Aktif spor yapanlarda da kalçadaki kıkırdak yırtıklarını görmekteyiz, bunları mevcut yaptığımız ameliyata benzer şekilde yapıyoruz. Kalça eklemine küçük kesiler yaparak kalça ekleminin kemik ve yumuşak dokusuna cerrahi aletlerle kapalı ameliyat yapıyoruz. Bu ameliyatlar, Türkiye'de belirli merkezde yapılmakta." diye konuştu.

Altay, ortalama 3 saat süren ameliyatın başarılı geçtiğini, kapalı ameliyatın az ağrının yanı sıra dokunun daha az zarar görmesi ve erkenden iyileşip ayağa kalkmasıyla hastaya konfor sağladığını dile getirdi.

Ameliyatın birinci gününde hastayı yürütüp fizyoterapist eşliğinde egzersiz yaptırdıklarını anlatan Altay, hastane olarak bu tarz ameliyatlar ve spor yaralanmalarının yanı sıra ortopedi adına bütün cerrahi işlemleri başarıyla yaptıklarını kaydetti.

"Bir hareket gösterirken ağrı çekiyordum"

Spor eğitim uzmanı Sever de ameliyatı yapan Altay ve doktorlara teşekkür ederek, "Kalçamda şiddetli ağrı oluyordu, merdiven çıkarken zorlanıyordum. İş hayatımı da etkiliyordu. Yaklaşık 1,5 yıldır bu şikayet vardı. Artık iş yapamaz hale gelmiştim. Otururken, bir hareket gösterirken ağrı çekiyordum. Kapalı yöntemle yapılan ameliyatın birinci gününde herhangi bir sıkıntım olmadı, çok az ağrım var, sonraki günler tamamen yürümeye başlayacağım." dedi.

Hastanede görevli Doç. Dr. Esra Demirel ise kalça artroskopisinin, Türkiye'de ve dünyada sayılı merkezde kapalı yöntemle ameliyat edildiğini vurgulayarak, "Kalça artroskopisi kalça eklemine 3-4 küçük delikten girilerek kamera yardımıyla yapılmakta, hasta ertesi gün yürütülmekte ve 4-6 hafta içinde günlük hayatına dönebilmekte." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Kalça Sıkışması Ameliyatla Tedavi Edildi - Son Dakika

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