'Kalp kapağı hastalıklarında ameliyatsız tedavi önemli bir seçenek' - Son Dakika

Kalp kapak hastalıklarının ameliyatsız tedavisinin önemli bir yaklaşım haline geldiğini söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. İSMAİL Ateş, "Mitral kapaktaki problemlerde özellikle ileri yaş hastaları için açık cerrahi uygun olmayabiliyor. Kalp kapak yetmezliği olan hastalar, akciğerlerde su toplanması ve kalp yetmezliği ile sık sık hastaneye yatışları olan riskli hastalardır. Göğüste kesi olmadan, kasıktan yapılan MİTRACLİP (Mandallama) tedavisi bu açıdan önemli bir seçenek haline geldi" dedi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kalp kapak hastalıklarının tedavisinde ameliyatsız yöntemlerin tercih edildiğini söyleyen Şişli Kolan Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Ateş, "Ameliyatsız yöntem, özellikle nefes almakta zorlanan hastaların, nefesini düzeltip, hareketlerini rahatlatan ve uzun vadede kalbin bozulmasını önleyebilecek çok önemli bir yaklaşım haline geldi" diye konuştu.

İLERİ YAŞTAKİ HASTALARDA CERRAHİ MÜDAHALE RİSKLİ

İleri yaştaki hastalarda cerrahi müdahalenin tehlikeli olabileceğini aktaran Ateş, "Mitral kapaktaki problemler yaş grubu yüksek hastalarda görülür ve bu durumda hastalara cerrahi müdahale yapılması son derece riskli oluyordu. Evde odadan odaya geçemeyen hastalar düşünün; yani kalp yetmezliği ve kalp kapaklarında sorun var ancak ameliyat olması mümkün değil… Cerrahi olarak reddedilmiş hastalara MİTRACLİP yöntemi ile müdahale edebiliyoruz" açıklamasında bulundu.

HASTALARIN HAREKET KAPASİTELERİ ARTIYOR

Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Ateş sözlerine şöyle devam etti;

"Mitraclip metodu anjiyo yöntemiyle uygulanıyor. Göğüste hiçbir kesinin olmadığı, kasıktan yapılan bu işlem 1-1,5 saat sürüyor. Bu yöntemle aynı anjiyo gibi sağ kasıktaki toplardamardan girerek mandallama yöntemi ile mitral kapak tamiri yapıyoruz. Mitral kapak ön ve arka yapraktan oluşuyor. Anjiyo metoduyla kateterle kasık toplardamarından girilip, karın içindeki büyük toplardamara geçilerek kalbe ulaşılıyor. Sonrasında damar içindeki kateter kanalıyla mitral kapak seviyesine kadar mitraclip cihazı ulaştırılıyor. Mitraclipin kanatları bu noktaya ulaştığında açılıyor. Problemli olan kalp kapak kısımları mitraclipin kanatları altına alınıyor ve hedeflenen kapak yapısı sağlanınca dikişler karşılıklı olarak tutturuluyor. Bu noktada kapakta yeterli kapanma sağlandığı test ediliyor. Bu şekilde kapak tamir edilmiş oluyor ve hastalar 1 gün sonra normal hayatlarına dönmek üzere taburcu ediliyorlar."

Şişli Kolan Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Ateş, işlem sonrasında hastaların öncelikle kalbe bağlı nefes alamama, nefes düzensizliği yakınmalarında azalma meydana geldiğini söyledi. Ateş, kalp büyümesinin durduğunu ve hastaların hareket kapasitelerinin arttığını da sözlerine ekledi.