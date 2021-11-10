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"Kalp krizi geçiren hastanın, hastaneye hızlıca sevk edilmesi hayati önem taşıyor" - Son Dakika

"Kalp krizi geçiren hastanın, hastaneye hızlıca sevk edilmesi hayati önem taşıyor"

10.11.2021 10:34

"Kalp krizi geçiren hastanın, hastaneye hızlıca sevk edilmesi hayati önem taşıyor" "1 - 1.5 saatlik zaman içerisinde müdahale edersek kalp kasının hasar görmesini engellemiş oluruz" Uzmanlar, önemli sağlık sorunlarından biri olan kalp krizi vakalarında erken müdahale ve hastanın...

"Kalp krizi geçiren hastanın, hastaneye hızlıca sevk edilmesi hayati önem taşıyor"

"1 - 1.5 saatlik zaman içerisinde müdahale edersek kalp kasının hasar görmesini engellemiş oluruz"

İSTANBUL - Uzmanlar, önemli sağlık sorunlarından biri olan kalp krizi vakalarında erken müdahale ve hastanın hastaneye ulaştırılmasının aciliyeti konusunda uyarıyor. Kalp krizi vakalarında erken müdahalenin önemine dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Servet İzci, "2 saati geçtikten sonra ilgili damarı açıp stent taksak bile maalesef kalp kasının beslenmesi bozulacağından dolayı, orada hücreler öleceği için tekrar geriye dönüşü zor olacaktır. 1-1.5 saatlik zaman içerisinde müdahale edersek kalp kasının hasar görmesini engellemiş oluruz. 1.5 saatin üzerine geçerse maalesef ki kalp kası ciddi derecede hasar görecektir" ifadelerinde bulundu.

Önemli sağlık sorunlarından biri olan kalp krizi, kalbe giden koroner arter damarların tıkanması nedeniyle ortaya çıkıyor. Ağır durumlarda hastanın hayat kalitesini düşüren kalp krizi, hastanın hayatının kalan zamanlarında da sağlığına dikkat etmesini gerektiriyor. Kalp krizi geçiren bir hastanın hızlıca hastaneye ulaştırılması hayati önem taşıyor. Kalp krizi durumlarında, hastanın yanında bulunan kişinin de hastaya yardımcı olup uzanmasını sağlaması, ardından sağlık ekiplerine haber vermesi ve hastanın hastaneye ulaştırtılmasını sağlaması müdahale bakımında önem arz ediyor.

Öte yandan, kalp krizi vakasında hastanın yanında bulunan kişinin hastaya ne gibi müdahalelerde bulunması gerektiği, hastanın ambulansla Pendik'ten Kartal'a kısa sürede hastaneye taşınması ve hastanede doktorlar tarafından yapılması gereken müdahaleler İHA kamerasınca kaydedildi.

"Şimdiye kadar hayatımda böyle bir göğüs ağrısı yaşamadım"

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Servet İzci, "Kalp krizi, kalbimizi besleyen koroner arterlerin herhangi birinin yüzde yüz tıkanması sonucu meydana gelen klinik bir tablodur. Kalp krizinin en büyük semptomu göğüs ağrısıdır. Göğüs ağrısını hasta 'Şimdiye kadar hayatımda böyle bir göğüs ağrısı yaşamadım' şeklinde tarifler. Öyle bir ağrıdır ki hastayı uykusundan bile kaldırıp gece hastaneye bile getirir. Bu ağrıyla beraber hastada görülen başka semptomlar, terleme olur hastada. Hastada bazen çarpıntıyla kendini gösterebilir. Bazen bu ağrı göğüste yanma şeklinde sıkıştırıcı tarzıdır. Bazen epigastrik bölgede, mide bölgesinde hissedilir bu ağrı. Bazen bazı hastalarda boynuna yayılabilir. Bazen sol kola yayılabilir. Bu şekilde ağrı, değişik değişik karakter de gösterebilir kendisini" dedi.

"En iyi şey, hastanın güvenli bir şekilde, güvenli bir yere uzanmasını sağlamaktır"

Kalp krizi vakasında yapılması gereken müdahale hakkında konuşan Uz. Dr. Servet İzci, "Eğer hastanın kalp krizi geçirdiğini düşünüyorsak yanında bulunan kişinin yapacağı en iyi şey, hastanın güvenli bir şekilde, güvenli bir yere uzanmasını sağlamaktır. Sonra gerekirse bacaklarına toplayıp kaldıracak. Hastanın dolaşımını sağlamak zorundayız. Hastanın bilinç durumunu kontrol etmeli, solunumunu kontrol etmeliyiz. Hastanın iyi olduğundan emin olduktan sonra yapılması gereken en önemli şey direkt 112'yi arayıp medikal yardım sağlayıp hastanın bir an önce hastaneye transferini sağlamak.

En kısa sürede hastayı bir an önce anjiyo ünitesine çıkartıp anjiyo işlemini yapmamız lazım. Anjiyo işleminde kalp damarlarında tıkanıklık var mı, yok mu, onun tespitini yapmamız lazım. Ondan sonra tedavisini planlamak lazım. Eğer anjiyoda damarı yüzde yüz tıkalıysa ilgili damarı telle geçiyoruz. Oraya balon yapıyoruz. Eğer damar uygunsa stent takıp hastanın tedavisini tamamlayıp koroner yoğun bakıma alıyoruz. Eğer hastaya anjiyoda birden fazla damarda tıkanıklık mevcutsa hastanemizin kardiyolojiden ilgili hocalarımız, kalp damar cerrahiden ilgili hocalarımız belli bir konsensüs yapıp hastayla ilgili kararlarını veriyorlar. Eğer stent takılması gerekiyorsa takıyoruz. Eğer bypass yapılması gerekiyorsa hastaya da baypas yapılması gerektiğini belirtip, hastayı tekrar yoğun bakıma alıp, hazırlıklarını yapıyoruz" ifadelerinde bulundu.

"1 - 1.5 saatlik zaman içerisinde müdahale edersek kalp kasının hasar görmesini engellemiş oluruz"

Kalp krizlerinde hastanın hastaneye erken getirilmesinin önemine değinen Dr. İzci, "Kalp krizi geçiren olgulara erken müdahale etmek çok önemli. Şayet geç kaldığı zaman, hasta anjiyo ünitesine alsak bile, iki saati geçtikten sonra ilgili damarı açıp stent taksak bile maalesef kalp kasının beslenmesi bozulacağından dolayı orada hücreler öleceği için tekrar geriye dönüşü zor olacaktır. Şayet bir, bir buçuk saatlik zaman içerisinde müdahale edersek kalp kasının hasar görmesini engellemiş oluruz. Şayet bu bir buçuk saatin üzerine geçerse maalesef ki kalp kası ciddi derecede hasar görecektir. ve o kalp kasının tekrar geriye dönmesi mümkün olmayacaktır büyük bir ihtimalle. ve hasta bundan sonra kalp yetmezliği gelişmiş ve kalp yetmezliği olan bir hasta olarak ömrüne devam edecektir" dedi.

Kalp krizi geçiren hastanın, hastaneye hızlıca sevk edilmesi hayati önem taşıyor
Kalp krizi geçiren hastanın, hastaneye hızlıca sevk edilmesi hayati önem taşıyor
Kalp krizi geçiren hastanın, hastaneye hızlıca sevk edilmesi hayati önem taşıyor
Kalp krizi geçiren hastanın, hastaneye hızlıca sevk edilmesi hayati önem taşıyor

Kalp Krizi, Kalp, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 'Kalp krizi geçiren hastanın, hastaneye hızlıca sevk edilmesi hayati önem taşıyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Kalp krizi geçiren hastanın, hastaneye hızlıca sevk edilmesi hayati önem taşıyor" - Son Dakika
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