Kalp Nakliyle Yeni Hayata Merhaba - Son Dakika
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Sağlık

Kalp Nakliyle Yeni Hayata Merhaba

Dört yıl süren zorlu süreçten sonra Hakan Kaya, kalp nakliyle sağlığına kavuştu. Kızı da mutlu.

07.02.2025 23:06
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'Kalpsiz' dediler nakil oldu: 2.5 yıldır yapay kalple yaşayan baba sağlığına kavuştu

Kalp nakliye hayata yeniden 'merhaba' dedi en çok kızı sevindi

" Artık babamla uyuyacağım"

ANTALYA - Antalya'da 2018 yılından beri kalp hastalığı ile savaşan Hakan Kaya, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleşen kalp nakli ile yıllar sonra sağlığına kavuştu. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyon ile sağlığına kavuşan Kaya'yı hastane çıkışında iş arkadaşları karşıladı. Duygu dolu anlar yaşayan Kaya, iş arkadaşlarının espri olarak yıllardır kendisine 'kalpsiz' diye hitap ettiğini belirterek "İş arkadaşlarım bana 'kalpsiz' diye hitap ediyordu, bakalım şimdi ne diyecekler. Onlar beni her zaman destekledi. Hepsinden Allah razı olsun." dedi.

Antalya'da yaşayan 44 yaşındaki Hakan Kaya'ya 2018 yılında kalp hastalığı, 2021 yılında ise kalp yetmezliği teşhisi konuldu. 2021 yılında kalp yetmezliği teşhisi konulan Kaya'ya, 2,5 yıl önce Akdeniz Üniversitesi'nde görevli Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid tarafından yapay kalp takıldı. Ancak bir ay önce gelen telefon, onun hayatını değiştirdi. Akdeniz Üniversitesi'nden aranan Kaya'ya, Konya'da kendisine uygun bir kalp bulunduğu bildirildi. Zamanla yarışan ekip, 4 saat içinde Konya'dan Antalya'ya getirilen kalbi, başarılı bir operasyonla Kaya'ya nakletti. Bir ay sonra taburcu olan Kaya'yı iş arkadaşları hastanede çiçeklerle karşıladı, duygu dolu anlar yaşayan Kaya'nın şimdi en büyük hayali, kızıyla hastalığından dolayı gerçekleştiremediği hayallerini gerçekleştirebilmek.

Zamanla yarıştılar

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid, "Hastamıza bundan iki yıl önce yapay kalp koymuştuk. Yapay kalple hayatını sürdürürken yeniden sorunlar yaşadığı için kalp nakli listesine aldık. Hastanede yatıyordu. Bekleme süreci tamamlandı çünkü Konya'dan uygun bir verici çıktı. 38 yaşında, ateşli silah yaralanması neticesinde hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesi organ bağışı yapınca, ekibimiz hemen yola çıktı, kalbi aldı. Yol dahil 4 saat içinde nakil işlemini gerçekleştirdik. Bugün hastamızı taburcu ediyoruz, çok mutluyuz. Diğer nakil bekleyen hastalarımız için de bağış bekliyoruz." dedi.

Normal bir insan gibi kalbi çalışıyor

Kalp nakliyle yeni hayatına 'merhaba' diyen 44 yaşındaki Hakan Kaya, "Kalp hastalığım vardı. Ömer hocam sağ olsun bize iki defa hayat verdi. İki buçuk yıl yapay kalple yaşadım. Şarjla uğraşmaktan kurtulduk artık. Bir ay önce nakil gerçekleşti. Kalbi bağışlayan kişinin ailesine Allah sabırlar versin, kendisinin de mekanı cennet olsun. Şu an çok iyiyim, her şey yolunda gitti. Sağlığım yerinde, artık normal bir insan kalbi gibi çalışıyor kalbim." diye konuştu.

Yeni hayatının ilk günü

Kızıyla bugüne kadar gerçekleştiremediği hayallerini artık yapabileceğini belirten Kaya, "Hayalim, kızımla beraber yan yana yatabilmekti. Yapay kalp cihazı nedeniyle yan yatamıyordum ve birçok şeyden mahrum kalıyordum. Şarjla yaşamak zorundaydım. Buna alışmıştım ama bir gün Ömer hocamızın koordinatörü beni aradı ve acil listeye alındığımı söyledi. Bir ay içinde uygun kalp bulundu, nakil gerçekleşti ve bir aydır hastanedeydim. Şu an her şey çok güzel. Bugün taburcu oluyorum, yeni hayatımın ilk günü." ifadelerini kullandı.

Arkadaşlarını görünce duygulandı

Hastaneden taburcu olan Kaya, çıkışta iş arkadaşları tarafından çiçeklerle karşılandı. Bu sürpriz karşısında duygulanan Kaya, "İş arkadaşlarım bana 'kalpsiz' diye hitap ediyordu, bakalım şimdi ne diyecekler. Onlar beni her zaman destekledi. Hepsinden Allah razı olsun. Karşılarında konuşurken çok zorlandım, gözlerine bakamadım, çünkü bakarsam kendimi tutamazdım. Şimdi her şey çok güzel, teşekkür ederim." dedi.

Babamla birlikte uyumak istiyorum

Babasının sağlığına kavuşmasıyla hayallerini gerçekleştireceği için mutlu olduğunu belirten 12 yaşındaki Elisa Kaya, "Çok mutlu hissediyorum. Artık yapamadığımız her şeyi yapabileceğim. Babamla denize girmek, gezmek istiyorum. En çok da babamla birlikte uyumak istiyordum." diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Kalp Nakliyle Yeni Hayata Merhaba - Son Dakika

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