Kalp Sağlığı İçin Düzenli Kontrol Önerisi

22.04.2026 16:09
Prof. Dr. Bildirici, kalp hastalıklarının belirti vermeden ilerleyebileceğini ve düzenli kontrollerin önemini vurguladı.

KALP ve damar hastalıklarının çoğu zaman belirti vermeden ilerleyebildiğini söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Halil Ulaş Bildirici, "Yüksek tansiyon, ritim bozuklukları, damar sertliği ve bazı yapısal kalp hastalıkları erken dönemde belirti vermeyebilir. Ancak zamanında yapılan değerlendirmelerle risk faktörleri belirlenebilir ve gerekli yönlendirmeler yapılabilir" dedi.

Kalp ve damar hastalıklarının günümüzde en sık karşılaşılan sağlık sorunları arasında yer aldığını söyleyen Özel Adatıp Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Halil Ulaş Bildirici, "Kalp ve damar hastalıkları günümüzde en sık karşılaşılan sağlık sorunları arasında yer alıyor. Birçok hastalık erken dönemde belirgin şikayet oluşturmadan ilerleyebiliyor, düzenli sağlık kontrolleri olası risklerin erken tespiti açısından önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

'RİSK GRUBUNDAKİLERE DÜZENLİ KONTROL ÖNERİSİ'

Kalp sağlığının korunması için belirli risk gruplarındaki bireylerin düzenli olarak kardiyolojik değerlendirmeden geçmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Bildirici, "Ailesinde kalp hastalığı öyküsü bulunanlar, yüksek tansiyon ve diyabet hastaları, kolesterol yüksekliği olanlar, sigara kullananlar, fazla kilolu veya hareketsiz yaşam süren kişiler ile göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı şikayeti olanlar kontrollerini ihmal etmemeli" diye konuştu.

'TETKİKLER KİŞİYE GÖRE BELİRLENİYOR'

Kardiyolojik kontrollerin, kişinin yaşı ve sağlık durumuna göre planlandığını belirten Prof. Dr. Bildirici, muayene kapsamında elektrokardiyografi (EKG), efor testi, ekokardiyografi (EKO), tansiyon ölçümü ve kan tetkiklerinin yapılabildiğini, gerekli durumlarda ritim veya tansiyon holter incelemelerinin de uygulanabildiğini kaydetti.

'ERKEN FARKINDALIK ÖNEMLİ'

Kalp sağlığının korunmasında düzenli yaşam alışkanlıklarının da önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Bildirici, "Düzenli egzersiz, dengeli beslenme, sigaradan uzak durma ve hekim kontrolünde yapılan takipler kalp sağlığının korunmasına katkı sağlar. Özellikle risk faktörü bulunan bireylerin kontrollerini ihmal etmemesi önemlidir" diye konuştu.

Prof. Dr. Bildirici, kalp ve damar hastalıklarında erken değerlendirmenin yaşam kalitesinin korunması açısından önemli olduğunu belirterek, şikayet olmasa dahi belirli aralıklarla uzman hekim görüşü alınmasının faydalı olacağını söyledi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 16:10:30. #.0.5#
