Denizlerde yaşayan, yutulduğunda insan bedeninde de hayatını sürdürebilen "anisakis simplex" türü solucanın kansere karşı kullanabileceği keşfedildi.
A. simplex solucanın kanserin kokusunu alabildiği ve hastalıklı dokulara yapıştığı görüldü. Bilim insanları da kanser hücrelerine solucanla doğrudan ulaşıp ulaşamayacağını merak ederek bir sistem geliştirdi.
Solucana kanser önleyici maddeler yükledi. Bu maddeler solucanlar için zararlı olsa da hidrojel zırh, solucanları koruyordu. Solucanların zırh sayesinde bu maddeleri taşıyarak kanser hücrelerini öldürebileceği belirlendi.
Son Dakika › Sağlık › Kanserle savaşta 'solucan' umudu! Kokusunu alıp hastalığı yok edebilir - Son Dakika