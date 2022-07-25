Kanserle savaşta 'solucan' umudu! Kokusunu alıp hastalığı yok edebilir

Denizlerde yaşayan, yutulduğunda insan bedeninde de hayatını sürdürebilen "anisakis simplex" türü solucanın kansere karşı kullanabileceği keşfedildi.

KANSERİN KOKUSUNU ALIYOR

A. simplex solucanın kanserin kokusunu alabildiği ve hastalıklı dokulara yapıştığı görüldü. Bilim insanları da kanser hücrelerine solucanla doğrudan ulaşıp ulaşamayacağını merak ederek bir sistem geliştirdi.

SOLUCANA KANSER ÖNLEYİCİ MADDELER YÜKLENDİ

Solucana kanser önleyici maddeler yükledi. Bu maddeler solucanlar için zararlı olsa da hidrojel zırh, solucanları koruyordu. Solucanların zırh sayesinde bu maddeleri taşıyarak kanser hücrelerini öldürebileceği belirlendi.