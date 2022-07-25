Kanserle savaşta 'solucan' umudu! Kokusunu alıp hastalığı yok edebilir - Son Dakika
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Kanserle savaşta 'solucan' umudu! Kokusunu alıp hastalığı yok edebilir

25.07.2022 17:08
Kanserle savaşta 'solucan' umudu! Kokusunu alıp hastalığı yok edebilir

Japonya'da bilim insanları tarafından heyecanlandıran bir keşif gerçekleştirildi. Osaka Üniversitesi'nde kanserle savaşta yeni bir çözüm geliştirildi. Hücrelere ilaç taşınması için solucanların hidrojel zırhlarla kaplanarak kullanabileceği ifade edilirken yapılan deneylerde 'anisakis simplex' isimli solucan türünün kanserin kokusunu alıp yapışarak kanserli hücreleri öldürebileceği belirtildi.

Denizlerde yaşayan, yutulduğunda insan bedeninde de hayatını sürdürebilen "anisakis simplex" türü solucanın kansere karşı kullanabileceği keşfedildi.

KANSERİN KOKUSUNU ALIYOR

A. simplex solucanın kanserin kokusunu alabildiği ve hastalıklı dokulara yapıştığı görüldü. Bilim insanları da kanser hücrelerine solucanla doğrudan ulaşıp ulaşamayacağını merak ederek bir sistem geliştirdi.

SOLUCANA KANSER ÖNLEYİCİ MADDELER YÜKLENDİ

Solucana kanser önleyici maddeler yükledi. Bu maddeler solucanlar için zararlı olsa da hidrojel zırh, solucanları koruyordu. Solucanların zırh sayesinde bu maddeleri taşıyarak kanser hücrelerini öldürebileceği belirlendi.

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Son Dakika Sağlık Kanserle savaşta 'solucan' umudu! Kokusunu alıp hastalığı yok edebilir - Son Dakika


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