Kapatılan Reyap Hastanesi Sahiplerinin Yeni Hastane Almak İçin Görüşmeler Yaptığı İddia Edildi - Son Dakika
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Sağlık

Kapatılan Reyap Hastanesi Sahiplerinin Yeni Hastane Almak İçin Görüşmeler Yaptığı İddia Edildi

Kapatılan Reyap Hastanesi Sahiplerinin Yeni Hastane Almak İçin Görüşmeler Yaptığı İddia Edildi

tv100 muhabiri Devrim Tosunoğlu, Yenidoğan çetesi skandalıyla ilgili kapatılan Reyap Hastanesi'nin sahiplerinin yeni hastane satın almak için görüşmeler yaptığını iddia etti. Tosunoğlu, hastane sahiplerinin başka ilçelerde de şube açma çabası içinde olduklarını belirtti. Reyap Hastanesi'nin Bodrum'da bir inşaatı olduğunu ve Bahçeşehir'de başka bir şube açmaya çalıştıklarını da ekledi.

24.10.2024 15:58
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tv100 muhabiri Devrim Tosunoğlu Cansu Canan ile Hayata Dair programında Yenidoğan çetesi skandalına ilişkin kendisine gelen duyumları paylaştı. Tosunoğlu kapatılan hastanelerden Reyap Hastanesi'nin sahiplerinin yeni hastane satın almak için görüşmeler yaptığını kaydetti.

Türkiye'nin konuştuğu Yenidoğan çetesi skandalında şoke eden yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Söz konusu olaylarda adı geçen ve mühürlenen hastanelerden olan Reyap Hastanesi ile ilgili tv100 muhabiri Devrim Tosunoğlu, Cansu Canan ile Hayata Dair programında çok konuşulacak yeni iddiaları paylaştı.

Tosunoğlu Reyap Hastanesi'nin sahiplerinin başka hastaneler satın almak için ve başka ilçelerde şube açmaya çalıştıklarına dair bilgi edindiklerini kaydetti.

"KAPATILAN HASTANE SAHİPLERİ YENİ HASTANE ALMAK İÇİN GÖRÜŞMELER YAPIYOR"

Tosunoğlu şunları söyledi:

"Reyap Hastanesi'yle ilgili şunu söyleyebilirim. Genel anlamda şu yapılıyor olabilir dediler. Hastanelerin kapatılması sonrasında hastane sahiplerinin başka hastaneleri satın almak için görüşmeler yaptığını duydum.

Reyap Hastanesi'nin Bodrum'da da bir inşaatı varmış, hastane açma çalışmaları varmış, Bahçeşehir'de başka bir şube de açmaya çalışıyorlarmış. Hastane sahiplerinin bu arayış içinde olduğunu duydum. Bunun da vatandaşlarımızın ihbarından aldım. "

Kaynak: TV100

Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Sağlık Kapatılan Reyap Hastanesi Sahiplerinin Yeni Hastane Almak İçin Görüşmeler Yaptığı İddia Edildi - Son Dakika

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