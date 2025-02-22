Kar Engeline Rağmen Hasta Hastaneye Ulaştırıldı

Sağlık

Kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, paletli ambulans yardımıyla hastaneye ulaştırıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, paletli ambulans yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

İlçenin Bölücek köyünde ikamet eden A.Y. (50), dün gece saatlerinde rahatsızlanması üzerine ailesi tarafından durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine karlı yolları aşabilmek için köye paletli ambulans gönderildi.

Hasta, ilk müdahalenin ardından 6 saatlik çalışmanın sonunda Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi.