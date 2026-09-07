Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde suda doğum ünitesinde 3 bebek dünyaya geldi

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde anne adaylarının doğum sürecini daha konforlu ve kontrollü geçirmelerini sağlamak amacıyla hidroterapi eşliğinde doğum (suda doğum) hizmeti verilmeye başlandı.

Hastane bünyesinde hizmete alınan Hidroterapi Ünitesi'nde, uygun gebelerde doğum eyleminin aktif döneminin bir bölümünün 36-37 derece sıcaklığındaki özel doğum havuzunda, uzman sağlık personelinin gözetiminde geçirilmesine imkan sağlanıyor.

"Doğal olan Normal Doğum" eylem planı kapsamında hizmet veren Gebe Okulu'nda da anne adaylarına gebelik süreci, doğum yöntemleri, nefes ve gevşeme teknikleri, anne sütü ve emzirme ile yenidoğan bakımı konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti sunuluyor.

Hidroterapi uygulamasında ılık suyun rahatlatıcı etkisiyle doğum sancılarının daha iyi tolere edilmesine ve kasların gevşemesine katkı sağlanırken, suyun kaldırma kuvvetinin anne adaylarının hareketlerini kolaylaştırarak farklı pozisyonlar almasına yardımcı olması amaçlanıyor.

Uygulama kapsamında anne ve bebeğin sağlık durumu sağlık ekibince düzenli olarak takip ediliyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği sorumlusu Opr. Dr. Oğuz Çalıova, hidroterapi eşliğinde doğum eyleminin uygun kriterleri karşılayan anne adaylarına uygulandığını söyledi.

Çalıova, doğumun aktif döneminin bir bölümünde anne adaylarının 36-37 derece sıcaklığındaki suyla hazırlanan özel havuzda sağlık ekibinin yakın takibi altında izlenebildiğini belirtti.

Ilık suyun rahatlatıcı etkisinin doğum sancılarının daha iyi tolere edilmesine ve kasların gevşemesine katkı sağladığını aktaran Çalıova, "Suyun kaldırma kuvveti anne adayının hareketlerini kolaylaştırarak farklı ve rahat pozisyonlar almasına yardımcı olabilmektedir. Daha sakin ve konforlu bir ortamın sağlanması da anne adayının doğum sürecine aktif katılımını destekleyebilmektedir." dedi.

Çalıova, doğum eyleminin ilerlemesi ve doğuma hazır hale gelinmesiyle anne adayının aynı odada bulunan doğum masasına alınarak doğumun gerçekleştirildiğini ifade etti.

Ünitede görev yapan doktor ve ebelerin hidroterapi konusunda eğitim aldığını belirten Çalıova, uygulama boyunca anne ve bebeğin sağlık durumunun yakından takip edildiğini kaydetti.

Hastanede hizmete alınan Hidroterapi Ünitesi'nde bugüne kadar 3 doğum gerçekleştirildi.

Doğumlarda 2 kız ve 1 erkek bebek sağlıklı şekilde dünyaya geldi. Doğumların ardından anne ve bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu, gerekli takip ve kontrollerin tamamlanmasının ardından sağlıklı şekilde taburcu edildikleri bildirildi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Erkan Doğan da hidroterapi ünitesinin anne adaylarını normal doğuma teşvik etmek amacıyla hizmete alındığını aktardı.

Hidroterapi eşliğinde doğum uygulamasıyla uygun gebelerde anne adaylarının doğum sürecine aktif katılımının, hareket özgürlüğünün ve konforunun desteklenmesinin amaçlandığını aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Anne Dostu Hastane", "Bebek Dostu Hastane" ve "Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım" unvanlarına sahip Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak, Karabük'te daha etkin ve verimli sağlık hizmeti sunmak, normal doğum sürecine katkı sağlamak amacıyla Hidroterapi Ünitesini hizmete aldık. Anne ve bebek sağlığını önceleyen, bilimsel esaslara dayalı ve güvenli doğum hizmetlerini geliştirmeye devam ediyoruz."

Doğan, "Doğal olan Normal Doğum" eylem planı kapsamında yeni hizmete giren Hidroterapi Ünitesi ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde görev yapan uzman doktor ve ebelerden oluşan deneyimli ekibe teşekkür etti.