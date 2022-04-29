Karaciğer komasına giren Belediye Başkanı Dinçer, yeniden hayata tutundu - Son Dakika

Karaciğer komasına giren Belediye Başkanı Dinçer, yeniden hayata tutundu

Girdiği karaciğer koması nedeniyle ambulans uçakla Malatya'ya getirilen Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer yapılan karaciğer nakli ile sağlığına kavuştu

Komada Malatya'ya getirilen belediye başkanı yeniden hayata tutundu

Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, gerçekleştirilen karaciğer nakli ile sağlığına kavuştu

MALATYA - Girdiği karaciğer koması nedeniyle karaciğer, böbrek ve akciğeri çalışmayan Aydın'ın Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, ambulans uçakla getirildiği Malatya'da gerçekleştirilen karaciğer nakli ile yeniden yaşama tutundu.

Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer aniden rahatsızlanarak karaciğer komasına girdi. Götürüldüğü bir çok hastaneden geri çevrilen Başkan Dinçer, yakınlarının yaptığı görüşmeler sonucunda ambulans uçakla Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü'ne getirildi. Burada yapılan ilk tespitlerde karaciğer komasında bulunduğu, böbrek, karaciğer ve akciğerinin fonksiyonunu yerine getirmediği belirlenen Başkan Dinçer, covid 19 riskine rağmen gerçekleştirilen başarılı bir ameliyat ile karaciğer nakli yapıldı. Gerçekleştirilen başarılı ameliyatın ardından ise uzun süre solunum aygıtı ve diyaliz makinesine bağlı olarak yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Dinçer, akciğer ve böbreklerinin yeniden çalışmaya başlamasıyla hayata yeniden tutundu.

Gerçekleştirilen nakil ile ilgili bilgi veren İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, " Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer hastamız bize şuuru yarı kapalı vaziyette geldi. Mustafa Kaya, donör olarak karaciğerini verdi. Karaciğer başkanımıza başarılı bir şekilde nakledildi. Uzun bir hastane bakım süreci oldu. Şimdi de mutlulukla şifa ile taburcu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Dinçer'in hastaneye komada getirildiğin, anlatan Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, " Hastanın bize gelişi oldukça sıkıntılı ve sorunlu bir süreçti. Bir karaciğer koması halinde akciğeri, böbrekleri ve karaciğeri tamamen fonksiyon dışı kalmış bir vaziyette ambulans uçakla 10 Şubat'ta başvurdu. Geldiği zaman, bir transplantasyon ameliyatını kaldıramayacak kadar tolere edemeyecek kadar ağır bir hastalık tablosu mevcuttu. Hastanemizin tüm birimleriyle özellikle reanimasyon gurubuyla bu akciğerler her ne kadar Covid testi defalarca negatif çıkmasına rağmen bir Covid hastalığı gibiydi ve akciğeri tamamen devre dışı gibi bir pozisyondaydı. Geldiğinden kısa bir süre sonra da regülatöre yani solunum aygıtına bağlamak zorunda kaldık. Acaba biraz toparlayıp öyle mi ameliyata girebilir diye şartları zorladık. Ama biraz daha beklesek kaybedeceğimiz bir tablo oluşmuştu. Bütün riskleri göze aldık. Daha sonra bir canlı vericili karaciğer naklini 17 Şubat'ta gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası da çok uzunca bir süre yoğun bakımda uzunca bir süre trakeostomi ile gitti. Mekanik regülatör desteği aldı. Böbrekleri devamlı 24 saat devam eden diyalizle çalıştırmak zorunda kaldık. Çok uzunca bir süre geçti. Ama gelinen noktada akciğerlerimiz normal nefes alıyor. Böbrekleri normal çalışıyor. Karaciğer iyi. Kendisi de artık ayakta yürümeye başladı" diye konuştu.

Başarılı bir operasyonla sağlığına kavuşan Dinçer ise ikinci doğrum yerinin Malatya olduğunu söyleyerek, " Bizim Ege Bölgesindeki hastanelerimiz biz artık yapamayız. Bizden ümit kesildi dediği noktada Sezai Hocam getirin ben elimden geldiğince yardımcı olurum demiş. Ben o dönemde hiçbir şey hatırlamıyorum. Benim için ikinci bir hayat başlıyor. 16 Ekim 1973 Çin'e doğumluyum. İkincisi de 17 Şubat 2022 Malatya benim ikinci doğum yerim. İkinci vatanım oluyor. Hocam burada olduğu sürece bol bol kontrollere geleceğim. Sadece kontrol değil geldik mi Malatya'yı gezeriz" dedi.

Sağlığında herhangi bir sıkının bulunmadığını aktaran donör Mustafa Kaya ise " İlk günkü gibi normal bir şekilde hayatımı devam ediyorum. Ben her zaman insanların donör olmaları tavsiye ederim. Bir kişiye hayat vermek sevindirici bir olay" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'in eşi Tuğba Gelincik Dinçer de İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne geldiklerinde eşinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu ifade ederek, "Biz buraya çok sıkıntılı bir şekilde geldik. Geldiğimizde eşim çok kötü durumdaydı. İzmir'de hiçbir doktor eşimi ameliyat etmeye cesaret edemedi. Sezai hocam, bizi kabul etti. Aynı gün uçak ambulansla buraya geldik. Akciğerleri çok kötü durumdaydı hemen ameliyata alamadılar eşimi. Önce onu ameliyata hazırladılar. Sonrasında başarılı bir nakil ameliyatı geçirdik. Sonrasında da çok uzun bir yoğun bakım süreci, çok büyük badireler atlattık. Çok şükür şimdi eşim sağlığına kavuştu" diye konuştu.