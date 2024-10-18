Kardeşlerin Israrı Kanserden Kurtardı - Son Dakika
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Sağlık

Kardeşlerin Israrı Kanserden Kurtardı

53 yaşındaki Gülay Öztürk, kardeşlerinin ısrarıyla yaptırdığı taramada erken evrede kanser teşhisi aldı.

18.10.2024 20:54
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Kardeşlerinin ısrarıyla yaptırdığı kanser taraması hayatını kurtardı

BURSA - İnegöl'de yaşayan 53 yaşındaki Gülay Öztürk, kardeşlerinin ısrarı ile yaptırdığı kanser taraması sonucu rahim kanseri olduğunu öğrendi. Erken evrede teşhis edilen kansere karşı hemen tedavisi başlanan Öztürk, sağlığına kavuştu.

Düzenli kanser taraması yaptıran kardeşlerinin ısrarına dayanamayan Gülay Öztürk, mamografi çektirmek için İnegöl Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurdu. Mamografi çekimi gerçekleştirilen Öztürk, yetkililerin önerisiyle smear testi de yaptırdı. Bir süre sonra İnegöl İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden aranan ve mamografi sonucunun temiz çıktığını öğrenen Öztürk, smear testinde görülen şüpheli tespitler nedeniyle hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan ileri tetkiklerde rahim kanseri teşhisi konuldu. Hızlıca tedavisine başlanan Öztürk, erken evrede yakalanan kanseri yenmeyi başararak sağlığına kavuştu.

Teşhis ve tedavi süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan Gülay Öztürk, "Ablalarım buraya mamografi çektirmeye geliyorlardı. Bana 'Sende gel' dediler. Mamografi çektirdim. Aynı zamanda smear testi de verdim. O zaman herkesin ki temiz çıktı. Bende rahim kanseri tespit edildi. Hemen tedaviye başladım. Ameliyatımı oldum, çok şükür iyiyim. Herkese tavsiye ederim. Erken teşhis hayat kurtarır" dedi.

Ücretsiz tarama yapılıyor

Sağlık Bakanlığı'na bağlı tüm sağlıklı hayat merkezlerinde ücretsiz kanser taraması hizmeti sunulduğunu dile getiren İnegöl Sağlıklı Hayat Merkezi KETEM Birim sorumlusu Dr. Ayşe Yaşar ise, "KETEM olarak 40-69 yaş arası kadınlarda mamografi ile meme kanseri taraması yapıyoruz. Ayrıca 30-65 yaş arası kadınlarda HPV DNA testi ile rahim ağzı kanseri, 50-70 yaş arası kadınlarda ve erkeklerde ise gaitada gizli kan testi ile kolon kanserini tarıyoruz. Bu taramalar tamamen ücretsizdir. Bu vesilesiyle sizleri kanser taraması yaptırmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Ekim ayının "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" olarak belirlendiğine dikkat çeken Dr. Yaşar, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu ve erken evrede tespit edildiğinde bireyin hiç kanser olmamış gibi yaşamını sürdürebileceğini belirtti. Erken tanı ve tarama kapsamında 20 yaşını geçen her kadına ayda bir kendi kendine meme muayenesi ve iki yılda bir klinik meme muayenesi önerdiklerini sözlerine ekleyen Dr. Yaşar, "40 yaşını kadınlara ise ek olarak iki yılda bir mamografi ve yıllık klinik meme muayenesi öneriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

İnegöl, Sağlık, Yaşam, Gülay, Son Dakika

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