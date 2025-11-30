Karın ağrısı şikayetiyle gitti, safra kesesinden 20 bin taş çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, safra kesesinden 20 bin taş çıkarıldı

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, safra kesesinden 20 bin taş çıkarıldı
30.11.2025 00:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Soma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle Soma Devlet Hastanesine başvuran 70 yaşındaki Ayşe Çobanlar'ın safra kesesinden 20 binin üzerinde taş çıkarıldı. Doktorların sayamadığı taşlar yapay zeka aracılığıyla yapılan sayımda 20 binin üzerinde olarak belirlendi.

Manisa'nın Soma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 70 yaşındaki Ayşe Çobanlar'ın muayenesini yapan genel cerrahi uzmanı Opr. Dr. Muhammet Burak Koyuncu, görüntülemede hastanın ana safra kanalına düşen taşları ve yoğun iltihabı tespit etti.

Gerekli tedavinin ardından acil ameliyata alınan hastanın safra kesesinden irili ufaklı binlerce taş çıkarıldı. Ameliyat sonrası hastanede müşahede altında tutulan kadın, sağlığına kavuşmasının ardından taburcu edildi.

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, safra kesesinden 20 bin taş çıkarıldı

"BİZ SAYAMADIK, YAPAY ZEKA 20 BİNİN ÜZERİNDE TAŞ OLDUĞUNU TESPİT ETTİ"

Koyuncu, vakayı hem hastalar hem de sağlık çalışanları açısından oldukça nadir görülen bir durum olarak değerlendirirken ve dikkat çekici olarak değerlendirdi.

Koyuncu, "Öncelikle hastamız hastanemizi duymuş, bizi duymuş. Daha önceden de zaten hastamızın eşini ameliyat etmiştik burada başarılı bir operasyonla. Daha sonra yoğun şiddetli ağrıları olması sebebiyle tarafımıza başvurduğunda hemen servise yatışını yaptırdık. Çekilen görüntülerde yapılan muayenesinde ana safra kanalına taşlarının düştüğünü ve yoğun iltihap geçirdiğini gördük hastamızda. Gerekli tedaviyi yaptık ve acil ameliyata aldık. Ameliyatta laparoskopik yöntemle başarılı bir şekilde kolesistektomi ameliyatını tamamladık. Piyesi açtığımızda ise çok fazla miktarda boyutları 2 milim 3 milim arasında olan çok fazla miktarda taş mevcuttu. Biz sayamadık, yapay zekaya açıkçası tahminde bulundurduk. 20 binin üzerinde taş olduğunu tespit etti. Önemli olan da bu taşları bu safra kesesi içerisinden perfore etmeden, batına perfore olmadan çıkarmaktı. Bunu başarılı bir şekilde yaptık. İşlerimizde yolunda gitti. Şu an post top 1. günündeyiz. Hastamız mutlu, biz mutluyuz. Böyle bu tarz nadir vakaları Soma'da yapmak gerçekten hem bizim için hem hastalar için hem de vatandaşlarımız için gurur verici" dedi.

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, safra kesesinden 20 bin taş çıkarıldı

ÇIKAN TAŞ SAYISINA HASTA DA İNANAMADI

Bergama'da birkaç kere gittim doktora ama denk gelmedi. Ağrılarım çok sıklaştı. Eşimin eczacı kalfası olması nedeniyle bana her gün iğne yapmak zorunda kaldı. Fırat Bey'i aradık doktorumuzu ve durumu anlattık. O da hemen gelmemizi istedi. Acilden giriş yaptırdık. Gerekli tedavilerimi yaptılar. Uygulamalarını yaptılar. Ameliyatlarını yaptılar. Beni bu durumdan kurtardılar" diyerek ameliyatı gerçekleştiren Opr. Dr. Muhammet Burak Koyuncu ve Soma Devlet Hastanesi ekibine teşekkür etti.

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, safra kesesinden 20 bin taş çıkarıldı

"BU BİR REKOR"

Ameliyat sonrası hastasını ziyaret eden Opr. Dr. Muhammet Burak Koyuncu, Ayşe Çobanlar'a bir rekorun sahibi olduğunu belirterek, "Yalnız safra kesenden çok fazla taş çıktı. 20 binin üzerinde taş çıktı. Yani bu bir rekor. Sana ait aslında. Çok çok kötü bir rekor olabilir ama çok şükür. Çok şükür tertemiz sağlıklı bir şekilde bitti" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Karın ağrısı şikayetiyle gitti, safra kesesinden 20 bin taş çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Feci kaza 70 yaşındaki adamın sonu oldu Feci kaza 70 yaşındaki adamın sonu oldu
Savaşın eşiğine gelen iki ülkenin lideri için dikkat çeken iddia Savaşın eşiğine gelen iki ülkenin lideri için dikkat çeken iddia
Gece yarısı korkutan yangın Haberi alınca baygınlık geçirdi Gece yarısı korkutan yangın! Haberi alınca baygınlık geçirdi
Aile içindeki tartışma silahlı kavgaya dönüştü İki kardeş can verdi Aile içindeki tartışma silahlı kavgaya dönüştü! İki kardeş can verdi
İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk görevden alındı İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk görevden alındı
ABD, Afgan Pasaportlulara Vizeyi Askıya Aldı ABD, Afgan Pasaportlulara Vizeyi Askıya Aldı
Can pazarı Madenci servisi uçuruma yuvarlandı Can pazarı! Madenci servisi uçuruma yuvarlandı
Detaylar netleşti 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor
Zeybek oynayan dansçı bir anda yere yığıldı Zeybek oynayan dansçı bir anda yere yığıldı
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi
Papa, Sultanahmet Camii’nde “Ayakkabı“ detayı dikkat çekti Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti

23:22
Kurultaya katılmayıp Sabah’a konuşan Kılıçdaroğlu’ndan eleştirilere ’hodri meydan’
Kurultaya katılmayıp Sabah'a konuşan Kılıçdaroğlu'ndan eleştirilere 'hodri meydan'
23:07
88. dakikada geride olan Benfica’dan muhteşem geri dönüş
88. dakikada geride olan Benfica'dan muhteşem geri dönüş
22:30
Haşan Şaş, ’’Tüm Türkiye tanıyor’’ diyerek Galatasaray yönetimine transfer çağrısında bulundu
Haşan Şaş, ''Tüm Türkiye tanıyor'' diyerek Galatasaray yönetimine transfer çağrısında bulundu
22:17
Kenan Yıldız’dan resital
Kenan Yıldız'dan resital
22:09
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL
22:04
Trabzonspor geriye düştüğü maçta taraftarı önünde hata yapmadı
Trabzonspor geriye düştüğü maçta taraftarı önünde hata yapmadı
21:39
Erkek kuaföründe silahlı çatışma çıktı Bilanço ağır
Erkek kuaföründe silahlı çatışma çıktı! Bilanço ağır
20:59
Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu Cezaevinde kendini astı
Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı
20:49
Yine Caner Erkin yine olay Bakın bu kez neden kırmızı kart gördü
Yine Caner Erkin yine olay! Bakın bu kez neden kırmızı kart gördü
20:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’Terörsüz Türkiye’ sürecinde kararlılık vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kararlılık vurgusu
18:42
Yılan Hikayesi’nin Kürşat’ıydı Son hali ağızları açık bıraktı
Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2025 00:38:05. #7.11#
SON DAKİKA: Karın ağrısı şikayetiyle gitti, safra kesesinden 20 bin taş çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.