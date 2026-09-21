Nöroloğu zorunlu hizmet için Kars'a tayin oldu, Kocaeli'deki hastası kontrolleri için oraya gitti - Son Dakika
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Nöroloğu zorunlu hizmet için Kars'a tayin oldu, Kocaeli'deki hastası kontrolleri için oraya gitti

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Nöroloğu zorunlu hizmet için Kars\'a tayin oldu, Kocaeli\'deki hastası kontrolleri için oraya gitti
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Erken yaşta geçirdiği inme ve kronik migrenle mücadele eden 54 yaşındaki Neriman Daryol'un tedavisini, Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde Dr. Helin Kökmen üstlenmişti. Hekim zorunlu hizmet kapsamında Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne tayin edilince Daryol, eşiyle birlikte kontrolleri için Kars'a gitti. Ali Daryol, "Hocamız Kars'a geldi, biz de sözümüzü tuttuk" dedi.

Kocaeli'de yaşayan 54 yaşındaki Neriman Daryol, erken yaşta geçirdiği inme ve uzun süredir yaşamını olumsuz etkileyen kronik migren nedeniyle Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Daryol, o dönemde nöroloji ihtisasını sürdüren Dr. Helin Kökmen'in takibine girdi.

Kronik migren nedeniyle neredeyse her gün şiddetli baş ağrıları yaşayan Daryol'un günlük yaşamı ve sosyal hayatı ciddi şekilde kısıtlanırken, uygulanan tedavilerle sağlık durumunda önemli ölçüde düzelme sağlandı. İnme sonrası tedavisi düzenlenen Daryol bu süreci başarıyla atlatırken, migrene yönelik uygulanan ilaç ve enjeksiyon tedavileriyle de baş ağrıları kontrol altına alındı. Yaşam kalitesi belirgin şekilde artan Daryol, yeniden günlük ve sosyal hayatına dönmeye başladı.

DOKTORU KARS'A ATANINCA SOLUĞU KARS'TA ALDILAR

Dr. Helin Kökmen'in uzmanlık eğitimini tamamlayarak zorunlu hizmet kapsamında Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne atanmasıyla birlikte Daryol ailesi de doktorlarının peşinden Kars'a geldi. Kocaeli ile Kars arasındaki mesafeye rağmen tedavi ve kontrollerini aynı hekimle sürdürmek isteyen Daryol çifti, hekimlerine duydukları güveni yolculukla gösterdi.

"HOCAMIZ KARS'A GELDİ, BİZ DE SÖZÜMÜZÜ TUTTUK"

Yaşadıkları süreci anlatan Neriman Daryol'un eşi Ali Daryol, doktorlarıyla kurdukları güven ilişkisini şu sözlerle anlattı: "Eşimin rahatsızlıkları nedeniyle birçok hastane ve doktora başvurduk ancak uzun süre sıkıntılarına çare bulamadık. Hocamızla tanıştıktan ve tedavimizden sonuç aldıktan sonra 'Siz nereye giderseniz biz de geliriz' demiştik. Hocamız Kars'a geldi, biz de sözümüzü tuttuk. Bundan sonraki kontrollerimize de Kars'a gelmeye devam edeceğiz."

Nöroloji Uzmanı Dr. Helin Kökmen ise hastası Neriman Daryol'u Ankara'daki ihtisas döneminden bu yana takip ettiğini belirterek, tedavi sürecinde hastasının yaşam kalitesindeki değişimin kendisini mutlu ettiğini ifade etti. Kökmen, "Neriman Hanım'ı nöroloji ihtisasımı yaptığım dönemden bu yana takip ediyorum. Erken yaşta geçirdiği inme nedeniyle tedavisini ve takiplerini düzenlerken, kronik migrene bağlı neredeyse her gün yaşadığı şiddetli baş ağrıları da hayatını ciddi şekilde kısıtlıyordu. Tedavilerimizle migreninin kontrol altına alınması ve yeniden günlük ve sosyal hayatına dönebilmesi bizi çok mutlu etti. Kocaeli'den Kars'a kadar gelerek takiplerine benimle devam etmek istemeleri, aramızda oluşan güvenin çok güzel bir göstergesi ve bir hekim olarak benim için çok kıymetli" dedi.

"MİGREN YALNIZCA BİR BAŞ AĞRISI DEĞİL"

Hastasının öyküsünün migren ve erken yaşta görülen inmeler açısından da önemli bir mesaj taşıdığını belirten Kökmen, migrenin yalnızca baş ağrısından ibaret olmadığını vurguladı. Kökmen, "Migren yalnızca bir baş ağrısı değildir; kişinin iş, aile ve sosyal hayatını ciddi şekilde etkileyebilen nörolojik bir hastalıktır. İnme de yalnızca ileri yaşlarda görülmez, daha erken yaşlarda da ortaya çıkabilir. Özellikle erken yaşta gelişen inmelerde altta yatan nedenlerin ayrıntılı şekilde araştırılması ve tekrarını önlemeye yönelik uygun tedavinin planlanması büyük önem taşır" dedi.

Ankara'da başlayan tedavi sürecinin ardından doktorlarının Kars'a atanmasıyla Kocaeli'den Kars'a gelen Daryol çifti, bundan sonraki kontrollerinde de aynı hekimle takiplerini sürdürecek.

Kaynak: İHA
Gazi ÜniversitesiKocaeliAnkaraSağlıkYaşamKarsSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Hastane yapmakta bir işe yaramıyormuş demekki. Akp nin ülkeyi sağlıkta getirdiği son durum . Seyyar hastane duymuştukta, seyyar hastayıda yeni duyduk. 0 1 Yanıtla
  • Szka788304 Szka788304:
    Allah sana akıl gikir versin vijdansız yorumunuz eski hastaneleri bilen bizler konu bu yirmi yılda erdoğan olmasa hangi hasteneyi kulanıyor olacaktın ! herkes yapardı ise cevabın oy kullanma 0 0 Yanıtla
  • 2495azizz 2495azizz:
    Her fırsatı hükümeti kötülemek için kullanın.Hasta kendi tercihiyle gitmiş. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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