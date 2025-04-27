"Güzelavrat otu" yiyen 8 çocuk zehirlendi, biri nöbet geçirdi - Son Dakika
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Sağlık

"Güzelavrat otu" yiyen 8 çocuk zehirlendi, biri nöbet geçirdi

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Halk arasında "güzelavrat" olarak bilinen yabani otu yiyen 8 çocuk zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. 3 çocukta halüsinasyon görme, birinde nöbet geçirme ve diğerlerinde ise vücutta sıcaklık ve ağızda kuruluk bulgularının tespit edildiğini belirten çocuk doktoru ailelere seslenerek, "Bu bitkilerin etkilerine karşı çocuklarımızı mutlaka uyarmalıyız" dedi.

27.04.2025 15:09
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Kars'ta halk arasında "güzelavrat" olarak bilinen ve arazilerde kendiliğinden yetişen yabani ottan Arpaçay ve Kağızman ilçelerinde yiyen 8 çocuk, zehirlendi. Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde tedavileri tamamlanan çocuklardan 6'sı taburcu edildi, 1'i müşahede altında diğerinin ise servisteki tedavisi sürüyor.

HALİSÜNASYON, NÖBET, TAŞİKARDİ...

Çocukların dün akşam saatlerinde zehirlenmesi sonucu acil servise başvurduklarını söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Aslı Sezal Çubukçu, "Halk arasında 'güzelavrat' ya da 'deli bat bat' olarak bilinen yabani ot Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kars, Ardahan, Erzurum ve Erzincan gibi illerde görülen endemik bir bitki türü. Çocuklar tarafından bilmeden veya yediği başka bir ota benzeterek tükettikten sonra zehirlenmeler olabiliyor. Hastalarda vücutta sıcaklık, ağızda ve ciltte kuruluk, halüsinasyon görme, nöbet geçirme, taşikardi, kalp ritim bozukluğu gibi bulgular görülmekte" diye konuştu.

'Güzelavrat otu' yiyen 8 çocuk zehirlendi, biri nöbet geçirdi

"ÇOCUKLARIMIZI MUTLAKA UYARMALIYIZ"

Dr. Çubukçu, "Bize başvuran 3 hastamızda halüsinasyon görme, 1 tanesinde nöbet geçirme diğer hastalarımızda da vücutta sıcaklık ve ağızda kuruluk bulgularını tespit ettik. Nöbet geçiren hastamızı serviste kontrol amaçlı tutuyoruz. Bu bitkilerin etkilerine karşı çocuklarımızı mutlaka uyarmalıyız" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK DURUMU İYİ"

Nöbet geçiren ve Çocuk Servisi'nde kontrol amaçlı yatışı yapılan S.A'nın (6) dedesi Şakir Aydın ise "Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde oturuyoruz. Dün akşam çocuk yediği bitkiden zehirlenmiş, rahatsızlanınca hastaneye getirdik. Kontrol edildi gözetim amaçlı tutuluyor, durumu iyi" dedi.

"Güzelavrat otu" yiyen 8 çocuk zehirlendi, biri nöbet geçirdi
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık 'Güzelavrat otu' yiyen 8 çocuk zehirlendi, biri nöbet geçirdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Abdullah Bayraktar:
    Çiçeğin adına bak tabi dokunur, Geçmiş olsun 1 0 Yanıtla
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