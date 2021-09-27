Üye Girişi
Kastamonu'da mantar zehirlenmelerinde artış yaşanıyor: Son 15 günde 35 kişi yedikleri mantardan zehirlendi - Son Dakika

Kastamonu'da mantar zehirlenmelerinde artış yaşanıyor: Son 15 günde 35 kişi yedikleri mantardan zehirlendi

27.09.2021 16:32

Kastamonu'da mantar zehirlenmelerinde artış yaşanıyor: Son 15 günde 35 kişi yedikleri mantardan zehirlendi Kastamonu'da son 15 günde toplam 35 kişi yedikleri mantardan zehirlenerek hastanelere kaldırıldı.

Kastamonu'da mantar zehirlenmelerinde artış yaşanıyor: Son 15 günde 35 kişi yedikleri mantardan zehirlendi

KASTAMONU - Kastamonu'da son 15 günde toplam 35 kişi yedikleri mantardan zehirlenerek hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 35 kişiden durumu ağır olan 1 kişi ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya sevk edilirken, geçtiğimiz günlerde de Tosya'da 2 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca Hanönü'nde de vatandaşların mantar toplaması yasaklandı.

Sonbaharın gelmesi ve yağışların da artmasıyla birlikte Kastamonu il genelinde mantar bolluğu yaşanıyor. Halkın özellikle bu dönemde önemli geçim kaynakları arasında yer alan mantar bazen zehirlenmelere, kimi zaman da ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.

Kastamonu'da son 15 günde kent genelinde 35 kişi yedikleri mantardan zehirlenerek hastanelere kaldırıldı. Hastanelere kaldırılan 35 kişiden durumu ağır olan 1 kişi ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya sevk edildi. 4 kişinin Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ederken, 30 kişi de tedavilerinin ardından taburcu edildi. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Tosya'da da yedikleri mantardan zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Hanönü'nde mantar toplanması yasaklandı

Hanönü ilçesinde son günlerde mantar zehirlenme vakalarında artış görülmesinin ardından İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca ilçe genelinde kültür mantarı hariç olmak üzere mantar toplanması ve mantar satışı yasaklandı.

Karar, belediye hoparlöründen vatandaşlara duyurulurken, alınan kararın ardından vatandaşların mantar tüketiminde daha duyarlı olmaları istendi.

"En doğru yaklaşım aslında toplama mantardan uzak durmaktır"

Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Mutlu Güven, son günlerde Kastamonu'da mantar zehirlenmelerinde ciddi artış yaşandığına dikkat çekti. Kastamonu'da lezzetli mantar türlerinin olduğunu ifade eden ancak bunların yanında insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve hatta ölümüne yol açabilen mantar türlerinin de olduğunu kaydeden Prof. Dr. Fatma Mutlu Güven, "Mantarlar konusunda halkımızı uyarmak istiyorum. 'Biz bu işi yıllardır yapıyoruz. Biz biliriz, mantarı tanırız, bizi mantar zehirlemez' gibi cesaret göstermek yerine bu konuda mutlaka bir uzmandan yardım almalıyız. En doğru yaklaşım aslında toplama mantardan uzak durmaktır" dedi.

"Pişirince mantarın zehri kaybolmaz"

"Mantar pişirilip yenilirse zarar vermez" algısının yanlış olduğunu kaydeden Güven, "Pişirince mantarın zehri kaybolmaz. Zehirli mantar yine insanı zehirler. Çiğ mantar pişmişe göre daha zehirlidir. Pişirince zehrin kaybolduğuna dair yanlış bir inanış oluşmasın" diye konuştu.

"Mantar yedikten sonra şikayetler oluyorsa mutlaka acil servise başvurulmalıdır"

Mantar zehirlenmesinin belirtileri hakkında da açıklama yapan Güven, şöyle konuştu:

"Baş dönmesi, ishal, kusma, uyku hali gibi durumlar olabilir. Hangi durumlar olursa olsun mantar yedikten sonra şikayetler oluyorsa mutlaka acil servise başvurulmalılar. Özellikle belirtmek isterim ki kültür mantarlarında yendikten sonra zehirlenme olmaz. Kültür mantarında hem üretim, hem de saklama koşullarında hijyen kurallarına uyulmuyorsa zehirleme yapabilir. Bu zehirlenme besin zehirlenmesi oluyor. Örneğin 4 kişilik aileden 3'ü zehirlenmiş 1'i zehirlenmemiş olabiliyor. Bu durumlarda yanlış düşüncelerden ötürü hastaneye başvuru gecikebilir. Toplama mantarda zehirli kısım diğer aile üyelerine denk gelmiş olabilir. O yüzden her ne olursa olsun mantar yedikten sonra bir şikayet hissedilirse acil servise başvurulmalıdır. Her zehirsiz mantarın yanında bir zehirli mantar bulunabilir. Zehirli mantarların sporları zehirsiz mantarların üzerine düşebilir. Yıkanmadan yendiğinde zehirsiz olduğu değerlendirilen mantarlar bile ciddi zehirlenme durumlarına yol açabilir. Toplama mantardan uzak durmaya çalışalım"

"Mantar zehirlenmeleri ölümcül olabiliyor"

Mantar zehirlenmelerinin diğer besin zehirlenmelerine benzemediğini, ölüm oranının daha yüksek olduğunun altını çizen Güven, "Besin zehirlenmelerinde tedavi şansımız var. Bu bakteriyel bir etken ile de olabilir. Besinin kişiye karşı oluşturduğu bir reaksiyon ile de olabilir. Mantar zehirlenmeleri ölümcül olabiliyor. Bu yüzden daha ciddi bir şekilde ele alınmalıdır. Zehirlenme belirtisi geç ortaya çıkıyorsa ki bazı mantarlarda geç ortaya çıkabiliyor, daha ölümcül olabiliyor.

Kastamonu'da mantar zehirlenmelerinde artış yaşanıyor: Son 15 günde 35 kişi yedikleri mantardan zehirlendi
Kastamonu'da mantar zehirlenmelerinde artış yaşanıyor: Son 15 günde 35 kişi yedikleri mantardan zehirlendi
Kastamonu'da mantar zehirlenmelerinde artış yaşanıyor: Son 15 günde 35 kişi yedikleri mantardan zehirlendi
Kastamonu'da mantar zehirlenmelerinde artış yaşanıyor: Son 15 günde 35 kişi yedikleri mantardan zehirlendi

Kastamonu, Mantar, Hanönü, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Kastamonu'da mantar zehirlenmelerinde artış yaşanıyor: Son 15 günde 35 kişi yedikleri mantardan zehirlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! Koronayla mücadelede için 2 önemli adım: Aşı kartı zorunluluğu ve yerli aşı Turkovac kampanyası 07:51 Son dakika! Koronayla mücadelede için 2 önemli adım: Aşı kartı zorunluluğu ve yerli aşı Turkovac kampanyası Fenerbahçe taraftarı, Vitor Pereira için 07:38 Fenerbahçe taraftarı, Vitor Pereira için "Küçük aklıyla" ifadesini kullanan A Spor yorumcusuna ateş püskürdü Akşener'in 07:32 Akşener'in "Başbakanlığa adayım" sözlerine Numan Kurtulmuş'tan cevap: Başbakanlık sistemi kalkalı çok oldu
ABD İstanbul Başkonsolosluğu, 11 bin dolar maaşla otomobil tamircisi arıyor 23:24 ABD İstanbul Başkonsolosluğu, 11 bin dolar maaşla otomobil tamircisi arıyor Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un yardımcıları belli oldu 21:24 Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un yardımcıları belli oldu Koronayla mücadelede güzel haber! Aşı üreticisi Pfizer, ilaç denemelerine başladı 20:34 Koronayla mücadelede güzel haber! Aşı üreticisi Pfizer, ilaç denemelerine başladı
Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı 19:11 Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı Levent Yüksel kendisinden 17 yaş küçük eşi Özlem Öztürk ile aşk pozlarını paylaştı 17:40 Levent Yüksel kendisinden 17 yaş küçük eşi Özlem Öztürk ile aşk pozlarını paylaştı

Son Dakika Haberleri
07:54 Bayraktar TB2, İsrail'i tedirgin etti! Hükümet yetkililerine "Teknik limitleri kaldırın" çağrısı yapıldı
07:50 Son dakika! Koronayla mücadelede için 2 önemli adım: Aşı kartı zorunluluğu ve yerli aşı Turkovac kampanyası
07:49 Şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol'la Nişantaşı'nda görüntülendi
07:37 Fenerbahçe taraftarı, Vitor Pereira için "Küçük aklıyla" ifadesini kullanan A Spor yorumcusuna ateş püskürdü
07:33 Anastasiadis'in, Kıbrıs'ta iki devletli çözüme yanaşmamasına Tatar'dan ders niteliğinde yanıt: 60 yıllık devletten vazgeçecek değiliz
07:31 Akşener'in "Başbakanlığa adayım" sözlerine Numan Kurtulmuş'tan cevap: Başbakanlık sistemi kalkalı çok oldu
07:23 Son dakika: 3 gün boyunca etkili olacak! İstanbul'un da aralarında olduğu onlarca ilde yağmur bekleniyor
07:18 Fenerbahçe'yi resmen dolandırmışlar! Hollandalı merkezli şirket Zajc'ın parasını cebe indirmiş
07:16 Motosiklet tutkunu Nazlı'dan üzücü haber! 70 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti
17:58 En acı fotoğraf karesi! 17 yaşındaki genç, inşaat çatısından düşerek hayatını kaybetti
Bayraktar TB2, İsrail'i tedirgin etti! Hükümet yetkililerine Bayraktar TB2, İsrail'i tedirgin etti! Hükümet yetkililerine "Teknik limitleri kaldırın" çağrısı yapıldı         
07:55
Şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol'la Nişantaşı'nda görüntülendi Şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol'la Nişantaşı'nda görüntülendi         
07:49
Anastasiadis'in, Kıbrıs'ta iki devletli çözüme yanaşmamasına Tatar'dan ders niteliğinde yanıt: 60 yıllık devletten vazgeçecek değiliz Anastasiadis'in, Kıbrıs'ta iki devletli çözüme yanaşmamasına Tatar'dan ders niteliğinde yanıt: 60 yıllık devletten vazgeçecek değiliz         
07:34
Son dakika: 3 gün boyunca etkili olacak! İstanbul'un da aralarında olduğu onlarca ilde yağmur bekleniyor Son dakika: 3 gün boyunca etkili olacak! İstanbul'un da aralarında olduğu onlarca ilde yağmur bekleniyor         
07:23
Yeni sezon fragmanı yayınlanan Güldür Güldür Show'a MasterChef skeci damga vuracak Yeni sezon fragmanı yayınlanan Güldür Güldür Show'a MasterChef skeci damga vuracak         
23:22
Kaldığı otele 3 ayda 1 trilyon harcayan Bahar Candan: Aynı parayı herkes harcıyor Kaldığı otele 3 ayda 1 trilyon harcayan Bahar Candan: Aynı parayı herkes harcıyor         
21:12
Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu         
19:15
Gökhan Çıra'yla yollarını ayıran Selin Ciğerci'nin serveti 120 milyon dolardan fazla Gökhan Çıra'yla yollarını ayıran Selin Ciğerci'nin serveti 120 milyon dolardan fazla         
18:54
Can Yaman'dan ayrıldığı iddia edilen Diletta Leotta'nın sütyenli pozları olay yarattı Can Yaman'dan ayrıldığı iddia edilen Diletta Leotta'nın sütyenli pozları olay yarattı         
17:33
Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar         
17:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik         
16:20
Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti         
16:18
Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sünün uzun süre şoförlük yaptığı ortay açıktı Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sünün uzun süre şoförlük yaptığı ortay açıktı         
16:13
İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti         
15:36
97 yıllık otomobil devi Volvo, 7. kez logosunu yeniledi 97 yıllık otomobil devi Volvo, 7. kez logosunu yeniledi         
14:39
El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı         
14:07
İşi hakkında yalanlar söylediğini anlayan eş boşanmak isteyince kocası, ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu İşi hakkında yalanlar söylediğini anlayan eş boşanmak isteyince kocası, ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu         
12:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2021 08:22:49. #1.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'da mantar zehirlenmelerinde artış yaşanıyor: Son 15 günde 35 kişi yedikleri mantardan zehirlendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement