Katarakt Tedavisinde Daha Ekonomik Çözümler Mümkün - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Katarakt Tedavisinde Daha Ekonomik Çözümler Mümkün

Katarakt Tedavisinde Daha Ekonomik Çözümler Mümkün
19.01.2026 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Veni Vidi Göz Bakırköy merkezi hekimlerinden Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Nurcan Sonat sizler için açıklıyor.

Muayene odasında en sık karşılaştığım durumlardan biri şudur:

Hasta, görmesinin eskisi gibi olmadığının farkındadır. Okurken zorlanır, ışıklar dağılır, yüzler eskisi kadar net değildir. Ameliyat gerektiğini duyduğunda ise çoğu zaman sessizce aynı soruyu düşünür:

"Bunun bir yolu var mı?"

Katarakt, yaşla birlikte sık görülen ve yavaş ilerleyen bir göz hastalığıdır. Bu yavaşlık, birçok kişide süreci kabullenmeyi ve tedaviyi ertelemeyi beraberinde getirir. Oysa görme azaldıkça yalnızca netlik kaybolmaz; denge bozulur, düşme riski artar ve kişi günlük yaşamda daha temkinli, hatta zamanla daha bağımlı hâle gelir.

Bu noktada önemli bir yanılgıyı düzeltmek gerekir. Katarakt ameliyatı, her zaman yüksek maliyetli ve ulaşılması zor bir işlem olmak zorunda değildir. Günümüzde tıbbi olarak güvenilir, uzun yıllardır başarıyla kullanılan ve temel görme ihtiyacını karşılayan lens seçenekleriyle de katarakt tedavisi mümkündür.

Özellikle monofokal lensler, katarakt cerrahisinde yaygın olarak kullanılan ve hastaların günlük yaşamda net bir görüşe kavuşmasını amaçlayan lenslerdir. Doğru değerlendirme ve uygun hasta seçimiyle, birçok hasta okuma, yürüyüş ve ev içi aktivitelerini daha güvenli şekilde sürdürebilmektedir.

Bir hekim olarak en çok önem verdiğim konu, hastanın kendini çaresiz hissetmemesidir.

"Beklemek zorundayım" yerine,

"Benim için de uygun bir çözüm var" diyebilmesidir.

Katarakt tedavisi bir yarış değildir.

Herkes için tek bir doğru yoktur; doğru olan, kişinin ihtiyacına ve koşullarına en uygun planın yapılmasıdır.

Görme, insanın hayata güvenle tutunmasını sağlar. Sevdiklerinin yüzünü net görmek, evde rahatça hareket edebilmek, günlük yaşamın içinde özgür hissetmek bir ayrıcalık değil, temel bir ihtiyaçtır.

Bugün katarakt tedavisinde seçenekler daha fazladır.

Ve artık bu tedavi, daha fazla insan için ulaşılabilir hâle gelmiştir.

Görmeyi ertelemek zorunda değilsiniz.

Çünkü görmek, yaşamın kendisidir.

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Katarakt Tedavisinde Daha Ekonomik Çözümler Mümkün - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burdur’da karantina ihlaline 400 bin TL ceza Burdur'da karantina ihlaline 400 bin TL ceza
Bahçeli’den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Müsavat Dervişoğlu yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi Müsavat Dervişoğlu yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi
Türkiye’yi yasa boğan Atlas Çağlayan cinayetinde acılı anne: Acil tıp teknisyeni olmak istiyordu Türkiye'yi yasa boğan Atlas Çağlayan cinayetinde acılı anne: Acil tıp teknisyeni olmak istiyordu
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş

10:49
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
10:40
Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş’ın işine son verildi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi
10:39
Dananın kuyruğu kopuyor N’Golo Kante krizinde düğüm bugün çözülecek
Dananın kuyruğu kopuyor! N'Golo Kante krizinde düğüm bugün çözülecek
10:06
Cuma namazına giden doktora hastalar tepki gösterdi
Cuma namazına giden doktora hastalar tepki gösterdi
09:46
Terör örgütü SDG’den İsrail’e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
09:09
Komşuda tarihi an Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 11:09:17. #7.11#
SON DAKİKA: Katarakt Tedavisinde Daha Ekonomik Çözümler Mümkün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.