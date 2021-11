Kayseri'de çevre illerdeki TURKOVAC gönüllüleri için online toplantı yapıldı - Son Dakika

Kayseri Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Erciyes Üniversitesinde geliştirilen TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmasına çevre illerden gönüllü olan vatandaşlara yönelik interaktif online toplantısı yapıldı.

Sağlık müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Sivas, Niğde, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir illerinin Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanları, Kayseri Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan Akın, Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Sorumlusu uzman Dr. Ayşin Kılınç Toker, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Gamze Kalın Ünüvar katıldı.

Toplantıda konuşan Benli, çalışmalarında gösterdikleri gayretlerden dolayı katılımcılara teşekkür ederek, ilkini geçen hafta yaptıkları toplantıdan bugüne kadar gönüllü sayısının yüzde 100 artığını belirtti.

TURKOVAC'ın yaygın kullanıma bir an önce geçebilmesi adına her bir gönüllünün kendileri için çok kıymetli olduğunu aktaran Benli, "TURKOVAC merkezi olmayan çevre illerimizdeki gönüllülerimize sağlanabilecek her türlü kolaylık TURKOVAC'a olan ilgiyi daha da arttıracaktır. Bu aşamada çevre illerimizdeki gönüllülerin Kayseri'ye yönlendirilmesi ve ulaşımda sağlayabileceğimiz kolaylıklar hakkındaki istişarelerimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.