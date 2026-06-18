Kayseri Devlet Hastanesi'nde eş zamanlı tatbikat - Son Dakika
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Kayseri Devlet Hastanesi'nde eş zamanlı tatbikat

Kayseri Devlet Hastanesi\'nde eş zamanlı tatbikat
18.06.2026 17:02  Güncelleme: 17:03
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Kayseri Devlet Hastanesi'nde 2026 HAP kapsamında eş zamanlı masabaşı, saha yangın ve pembe kod tatbikatı yapıldı. Tatbikata itfaiye ve emniyet ekipleri de katıldı.

Kayseri Devlet Hastanesi 2026 yılı Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) kapsamında; Emel-Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Kliniği ile AMATEM Kliniği'nde eş zamanlı olarak masabaşı, saha yangın ve pembe kod tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat; muhtemel yangın ve acil durumlara karşı hazırlık düzeyinin artırılması, kurum içi koordinasyonun güçlendirilmesi ve müdahale süreçlerinin etkinliğinin test edilmesi amacıyla planlandı. Senaryo gereği hasta tahliyesi, birimlerin güvenli şekilde boşaltılması ve acil müdahale süreçleri uygulamalı olarak icra edildi. Tatbikata Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de katılırken, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon başarıyla yürütüldü.

Gerçekleştirilen tatbikat sonucunda, acil durumlara müdahale kapasitesi değerlendirildi. Hastaneye bağlı kliniklerde görev yapan personelin afet ve acil durumlara hazırlık düzeyinin artırılması hedeflendi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Kayseri Devlet Hastanesi'nde eş zamanlı tatbikat - Son Dakika

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