Kene Bitiği Sonucu Genç Adam Hayatını Kaybetti

SİVAS'ta vücuduna kene yapışması sonucu rahatsızlanıp, kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Uğur Uymaz (30) hayatını kaybetti.

Suşehri ilçesi Kesikkaş köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Uğur Uymaz'ın vücuduna 4 gün önce kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanan Uymaz, yakınları tarafından Suşehri Devlet Hastanesine götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Uymaz, daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan Uymaz, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Bekar olan Uymaz'ın cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak defnedilmek üzere köyüne götürüldü.