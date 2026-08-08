Keratoglobus Hastalığını Yenen Genç Adam - Son Dakika
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Keratoglobus Hastalığını Yenen Genç Adam

Keratoglobus Hastalığını Yenen Genç Adam
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Yasir Özsoy, kornea nakli ve skleral lens tedavisiyle yeniden görmeye başladı, özgüvenini kazandı.

Keratoglobus hastalığı nedeniyle binde bir gören Yasir Özsoy, geçirdiği kornea nakli ve diğer gözüne uygulanan özel skleral lens tedavisiyle yeniden görmeye başladı. Özsoy, tedavi sonrası özgüvenini yeniden kazandığını belirterek, "Tekrar görmenin etkisiyle hayata tekrar tutunup küllerimden doğmuştum" dedi.

Keratoglobus hastalığı nedeniyle ciddi görme kaybı yaşayan Yasir Özsoy, uygulanan kornea nakli ve özel skleral lens tedavisiyle yeniden görmeye başladı. Sağ gözünde az, sol gözünde ise ani görme kaybı yaşayan Özsoy'un tedavi süreci 12-15 ay sürerken, nadir görülen keratoglobus hastalığına bağlı hidrops bulguları uluslararası toplantılarda da sunuldu. Özsoy, tedavisinin ardından hayata daha farklı bir gözle bakmaya başladığını belirterek yeniden özgüvenini kazandığını ve hayata tutunduğunu anlattı.

Göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Nilüfer Yeşilırmak, hastanın keratoglobus hastası olduğunu belirterek bu hastalığın korneanın öne doğru bombeleşmesi ve dikleşmesiyle oluşan bir hastalık olduğunu söyledi. Yeşilırmak hastanın sağ gözünde az görme ve sol gözünde ani görme kaybı şikayetiyle geldiğini dile getirerek "Hasta ciddi anlamda az görmekteydi. Yani binde bir görmeyle bize geldi. Biz medikal tedavisini uyguladık hastaya. Sonrasında cerrahisini de yani kornea naklini gerçekleştirdik" dedi.

"Hasta çok mutlu, biz de o nedenle çok mutluyuz"

Hastanın bir diğer gözüne de skleral lens tedavisi uyguladığını anlatan Yeşilırmak, "Hastaya korneasını düzeltecek şekilde özel bir lens geliştirerek o gözünü de tedavi ettik ve hastanın iki gözü de şu an çok iyi görmekte. Hasta çok mutlu, biz de o nedenle çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

"Doğuştan gelen bir hastalık"

Bu hastaların ciddi şekilde tedavi edilmesi gerektiğine dikkati çeken Yeşilırmak, "Hastalık doğuştan gelen bir hastalık. Yani belli bir yaşta tanı koyuluyor ve gitgide ilerliyor. Gitgide korneanın incelmesi, dikleşmesi ve görme kaybıyla seyrediyor. Nadir görülüyor. Yani keratoglobus benzer bir hastalık ama daha ileri boyutta bir hastalık. Tedavisi de zor, nakli de zor" ifadelerine yer verdi.

"Burada ilginç olan bu hastaların hidropsunun literatürde çok nadir tariflenmiş olması"

Yeşilırmak, nadir görülen bu hastalığı uluslararası toplantılarda anlattıklarını söyleyerek, "Burada ilginç olan bu hastaların hidropsunun literatürde çok nadir tariflenmiş olması. Biz de bu hastayı OCT dediğimiz gözün ön korneasının tomografisini çeken bir aletle görüntüledik ve oradaki görüntünün literatürde az olduğunu fark ederek hastayı uluslararası boyuttaki toplantılarda da sunduk" ifadelerini kullandı.

Hasta, İtalya'daki toplantıda sunuldu

Göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Harminder Singh Dua'nın keşfettiği gözün saydam tabakasını bu hastanın tomogrofisinde net bir şekilde görüntülediklerini anlatan Yeşilırmak, "Toplantılarda sunduğumuz esnada Dua da bu hastanın ilginç olduğunu ve kendi tabakasını gördüğü için çok ilgi duydu ve kendisi de İtalya'daki bir toplantıda bunu güzel bir şekilde sundu. Bundan dolayı da gurur duyduk" diye konuştu.

Ameliyatın riskli olduğunu bildiğim halde olmak istiyordum, çünkü başka şansım yoktu"

Hasta Yasir Özsoy ise, küçüklüğünden bu yana görmekte zorluk yaşadığını belirterek sol gözündeki ani görme kaybı nedeniyle tedavisine başladığını anlattı. Ardından Nilüfer Yeşilırmak ile tedavi sürecine başladığını anlatan Özsoy, "Nilüfer Hoca, süreçte çok sabırlı bir yol haritası belirledi. Öncelikle damla tedavisi uyguladı. Çünkü gözüm çok hassas olduğu için iğne gibi tedavilere başvurmak istemedi. Biraz daha sabırlı olarak damla tedavisiyle ön taraftaki ödem gibi şeyleri ortadan kaldırmak istedi. Yaklaşık bu tedavi 12-15 ay arası da sürdü. Sonuna geldiğimizde ameliyat olabileceğimi söyledi. Ben ameliyatın riskli olduğunu bildiğim halde yapacağım başka bir şey olmadığını, ameliyat olacağımı söyledim. Bu riski almam gerekiyordu. Başka şansım yoktu çünkü" diye konuştu.

"Tekrar görmenin etkisiyle hayata tekrar tutunup küllerimden doğmuştum"

Yaşadığı görme sıkıntısının hayatını etkilediğini anlatan Özsoy, "Sadece sağ tarafla görebiliyordum. Sol tarafla hiç göremiyordum. Bu benim hayatım gerçekten çok olumsuz etkilemişti. Psikolojik olarak da çok etkilenmiştim. Zor bir süreçti. Açıkçası biraz dibe çökmüştüm. Nilüfer Hocam ameliyat sürecini tamamladı ve tekrar görmenin etkisiyle hayata tekrar tutunup küllerimden doğmuştum. Sosyal hayatımı, aile hayatımı, iş hayatımı pozitif bir enerjiye yaydım" şeklinde konuştu.

"Ehliyet almak istiyorum"

Özsoy, görme kaybından dolayı pek çok şeyi yapamadığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Benim ehliyetim yok. Görmeden dolayı biraz çekiniyordum. Bu ameliyattan sonra ehliyet almayı bile çok istiyorum. Çünkü özgüvenim bayağı yerine geldi. Müzikle ilgileniyorum. Ben piyano çalan birisiyim. Daha çok piyanoya verdim kendimi. Psikolojik olarak da kendimi çok iyi hissediyorum. Hayatın anlamını farkına vararak yaşıyorum"

Kaynak: İHA

Kornea Nakli, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Keratoglobus Hastalığını Yenen Genç Adam - Son Dakika

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