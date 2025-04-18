Ketojenik Diyetle Enerjik Yaz

KETOJENİK diyetin, sadece kilo kaybı değil, enerji dengesi ve mental sağlık açısından da önemli faydalar sunduğunu belirten Diyetisyen Fatma Aybike Bozoklu, "Yüksek yağ ve orta protein içeriğiyle tokluk süresini uzatan ketojenik diyet, sık acıkma ve ani kan şekeri düşüşü gibi sorunları azaltıyor. Bu da yazın yoğun ve hareketli günlerinde daha dengeli bir enerji düzeyi sağlıyor" dedi.

Ketojenik beslenme hakkında bilgi veren Hüma Hastanesi'nden Diyetisyen Fatma Aybike Bozoklu, "Bu beslenme biçiminin temelinde karbonhidratları azaltıp, yağları birincil enerji kaynağı haline getirmek yatıyor. Karbonhidrat alımının azalmasıyla birlikte vücut 'ketozis' adı verilen bir duruma giriyor ve burada yağlar, enerjiye dönüşüyor. Özellikle yaz öncesi dönemde bu doğal yağ yakım süreci, form tutmak isteyenler için cezbedici bir avantaj sunuyor" ifadelerini kullandı.

'ANİ KAN ŞEKERİ DÜŞÜŞÜ GİBİ SORUNLARI AZALTIYOR'

Ketojenik diyetin yüksek yağ ve orta protein içeriğiyle tokluk süresini uzattığını belirten Bozoklu, "Sık acıkma ve ani kan şekeri düşüşü gibi sorunları azaltıyor. Bu da yazın yoğun ve hareketli günlerinde daha dengeli bir enerji düzeyi sağlıyor. Ayrıca işlenmiş şekerlerden uzak durulması, cilt sağlığını olumlu etkileyerek yaz aylarında daha sağlıklı bir görünüm elde edilmesine yardımcı olabilir" diye konuştu.

Diyetin başlangıcında karbonhidrat alışkanlıklarından uzaklaşmanın zorlayıcı olabileceğini ifade eden Bozoklu, "Karnabahar tabanlı pizzalar, badem unuyla yapılan tatlılar gibi sağlıklı alternatifler sayesinde ketojenik diyet, sürdürülebilir ve keyifli bir hale getirilebilir. Her bireyin vücut yapısı ve yaşam tarzı farklıdır. Bu nedenle herhangi bir diyete başlamadan önce bir beslenme uzmanına danışmak, sürecin hem güvenli hem de etkili olmasını sağlayacaktır" dedi.

'YAZA DAHA ENERJİK BİR BAŞLANGIÇ YAPIN'

Bozoklu son olarak şunları söyledi:

"Yaza daha enerjik ve sağlıklı bir başlangıç yapmak isteyenler için ketojenik diyet güçlü bir alternatiftir. Ancak her adımın bilinçli atılması ve kişiye özel bir planla ilerlenmesi oldukça önemlidir."