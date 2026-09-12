Kırıkkale'de sağlık durumu ağırlaşan 6 ve 15 yaşındaki iki çocuk Ankara'ya sevk edildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de sağlık durumu ağırlaşan 6 ve 15 yaşındaki iki çocuk Ankara'ya sevk edildi

Kırıkkale\'de sağlık durumu ağırlaşan 6 ve 15 yaşındaki iki çocuk Ankara\'ya sevk edildi
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Kırıkkale'de tedavi gören 6 ve 15 yaşındaki iki çocuk hasta, sağlık durumlarının ağırlaşması üzerine ileri tedavi için ambulans helikopterle Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuklardan biri Yerköy'deki trafik kazasında ağır yaralanmış, diğeri ise solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Kırıkkale'de tedavi gören 6 ve 15 yaşındaki iki çocuk hasta, sağlık durumlarının ağırlaşması üzerine ileri tedavi için ambulans helikopterle Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 6 yaşındaki E.A., Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahale ve değerlendirmelerin ardından küçük hastanın Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi. Ambulansla Tıp Fakültesi helikopter pistine getirilen E.A., burada bekleyen helikoptere alınarak Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne gönderildi.

Aynı gün solunum yetmezliği nedeniyle sağlık durumu ağırlaşan 15 yaşındaki E.Ö. için de helikopter ambulans devreye girdi. Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören E.Ö., ileri tetkik ve tedavisinin sürdürülmesi amacıyla ambulans helikopterle Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Kırıkkale'de sağlık durumu ağırlaşan 6 ve 15 yaşındaki iki çocuk Ankara'ya sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de sağlık durumu ağırlaşan 6 ve 15 yaşındaki iki çocuk Ankara'ya sevk edildi - Son Dakika
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