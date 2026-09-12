Kırıkkale\'de sağlık durumu ağırlaşan 6 ve 15 yaşındaki iki çocuk Ankara\'ya sevk edildi

Kırıkkale'de tedavi gören 6 ve 15 yaşındaki iki çocuk hasta, sağlık durumlarının ağırlaşması üzerine ileri tedavi için ambulans helikopterle Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 6 yaşındaki E.A., Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahale ve değerlendirmelerin ardından küçük hastanın Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi. Ambulansla Tıp Fakültesi helikopter pistine getirilen E.A., burada bekleyen helikoptere alınarak Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne gönderildi.

Aynı gün solunum yetmezliği nedeniyle sağlık durumu ağırlaşan 15 yaşındaki E.Ö. için de helikopter ambulans devreye girdi. Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören E.Ö., ileri tetkik ve tedavisinin sürdürülmesi amacıyla ambulans helikopterle Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.