Kış Aylarında Kalp Hastalarına Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Kış Aylarında Kalp Hastalarına Dikkat!

Kış Aylarında Kalp Hastalarına Dikkat!

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, kış aylarında soğuk havanın kalp hastaları için ciddi riskler oluşturabileceğini belirtti. Soğuk hava, kalbin iş yükünü artırarak damar spazmlarına ve kalp krizine yol açabiliyor. Kalp hastalarının dışarı çıkarken kalın giyinmeleri ve dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

20.02.2025 15:21  Güncelleme: 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
KIŞ aylarında hava sıcaklıklarının düşmesinin kalp hastaları için ciddi riskler oluşturabileceğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, soğuk havanın kalbin iş yükünü arttırdığını, damar spazmlarına ve kalp krizine yol açabildiğini belirterek Prof. Dr. Boztosun, "Vücudumuzu belli bir ısıda tutmamız gerekiyor. Özellikle hava sıcaklığı düştükçe kalple ilgili sıkıntılar artar. Kalp bir taraftan vücudu belli bir derecede tutmaya, ısıtmaya çalışıyor. Diğer taraftan da eğer kalbinizle ilgili bir sorununuz varsa bu kalbin iş yükünü daha da artırıyor. Kalp hastaları dışarı çıkarken mutlaka kalın kıyafetler giymeli, vücutlarını korumalı" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, soğuk havalarda kalp sağlığını korumak için dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Soğuk havanın kalbin iş yükünü artırarak damarların büzüşmesine ve kalp krizine yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Boztosun, "Vücudumuzu belli bir ısıda tutmamız gerekiyor. Özellikle hava sıcaklığı düştükçe kalple ilgili sıkıntılar artar. Kalp bir taraftan vücudu belli bir derecede tutmaya, ısıtmaya çalışıyor. Diğer taraftan da eğer kalbinizle ilgili bir sorununuz varsa bu kalbin iş yükünü daha da artırıyor. Kalbin üzerindeki yük arttığında, sınırda problem yaşayan kişiler için bu durum daha tehlikeli hale geliyor. Soğuk havalar bir, kalbin üzerindeki yükü artırır, iki, kalp damarlarında büzüşmeye neden olur ve spazm dediğimiz, ne yazık ki kalp krizi benzeri tabloları ortaya çıkarır" dedi.

'HAVA SOĞUK OLDUĞU ZAMAN ÇOK MECBUR KALMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN'

Kalp hastalarının mümkün olduğunca soğuk havaya maruz kalmaktan kaçınması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Boztosun, "Hava soğuk olduğu zaman çok mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın. Çıkmak zorundaysanız da havanın ısındığı saatleri tercih edin ve kısa sürede geri dönün. Soğuk havaya ne kadar maruz kalırsanız, kalple ilgili sıkıntılarınız o kadar artar. Göğüs ağrısı, çarpıntı, ritim bozukluğu ve hatta kalp krizi riski yükselir" diye konuştu.

'KALP HASTALARI DIŞARI ÇIKARKEN MUTLAKA KALIN KIYAFETLER GİYMELİ'

Soğuk havaya çıkmak zorunda kalanların dikkat etmesi gereken noktaları vurgulayan Prof. Dr Boztosun, şu önerilerde bulundu:

"Kalp hastaları dışarı çıkarken mutlaka kalın kıyafetler giymeli, vücutlarını korumalı. Özellikle soğuk havanın direkt ciğerlere temas etmemesi için atkı ve bere kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Ayrıca hava ısındığı saatlerde dışarı çıkmalarını, eğer uzun süre dışarıda kalmaları gerekiyorsa uygun kıyafetler giymelerini öneriyoruz" diye konuştu.

Soğuk havalarda beslenmenin de büyük önem taşıdığının altını çizen Prof. Dr. Boztosun, "Eskiden insanlar bu soğuk havalarda daha yağlı, daha enerjili gıdalar tüketirlermiş ki vücut ısınsın diye. Ancak kalp hastalığınız varsa beslenme alışkanlıklarınızı doktorunuza danışmadan değiştirmeyin. İlaçlarınızı düzenli olarak kullanın. Diğer yandan sigara içmemeniz, hareket etmeniz ve soğuk havanın etkisini azaltacak şekilde kontrollü yaşamanız gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Kalp Krizi, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kış Aylarında Kalp Hastalarına Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
03:46 Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti
03:46 Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk’a altın elektrikli testere Bakın ne için kullanacak Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk'a altın elektrikli testere! Bakın ne için kullanacak
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
23:51 Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump’la anlaşma yapmaya hazırız Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız
12:47 Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
12:39 Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek
12:38 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte son seçim anketinden çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç
12:10 Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu Nur Viral utancından yüzünü kapattı Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı
12:09 Dikkat sizin de cebiniz yanabilir İzmariti yere atıp ceza yedi Dikkat sizin de cebiniz yanabilir! İzmariti yere atıp ceza yedi
11:59 ABD’de 3 haftada 7. uçak kazası: Arizona’da iki uçak çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti ABD'de 3 haftada 7. uçak kazası: Arizona'da iki uçak çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti
11:59 Derbide düdük çalacak yabancı hakem hakkında dikkat çeken detay Derbide düdük çalacak yabancı hakem hakkında dikkat çeken detay
11:56 e-Devlet’ten yeni hizmet Resmi Gazete’de yayımlandı e-Devlet'ten yeni hizmet! Resmi Gazete'de yayımlandı
11:54 Mehmet Ali Erbil’in acı günü: Değerli kayınvalidemi yitirdik Mehmet Ali Erbil'in acı günü: Değerli kayınvalidemi yitirdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 08:44:18. #1.13#
SON DAKİKA: Kış Aylarında Kalp Hastalarına Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.