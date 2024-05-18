Kistik fibrozis hastalığında erken teşhis hayat kurtarıyor - Son Dakika
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Sağlık

Kistik fibrozis hastalığında erken teşhis hayat kurtarıyor

Türkiye'de her 3 bin bebekten birinde görülen kistik fibrozis hastalığı, topuk taramaları ve ter testiyle erken teşhis edilerek yaşam kalitesini arttırıyor ve yaşam sürecini uzatıyor. Kistik fibrozis, genetik bir hastalık olup, bulaşıcı değildir. Hastalığın erken teşhisi için yapılan topuk taraması ve ter testi, hastalığın tespitini sağlamaktadır. Ter testi, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de uygulanmaya başlanmış olup, deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlara kolaylık sağlamaktadır. Erken teşhisle birlikte hastalara bazı tedaviler uygulanarak daha iyi yaşam kalitesi sağlanmaktadır.

18.05.2024 21:44
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Her 3 bin bebekten birinde görülen Kistik fibrozis'de erken tanı hayat kurtarıyor

Dr. Hüseyin Arslan, "Kistik fibrozis genetik geçişli bir hastalık, bulaşıcı bir hastalık değildir"

HATAY - Türkiye'de 3 bin bebekten birinde görülen Kistik fibrozis hastalığı, topuk taramaları ve ter testiyle erken teşhis ediliyor. Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Arslan, Kistik fibrozis hastalığının erken teşhis edilmesinin insanın yaşam kalitesini arttırdığını ve yaşam sürecini uzattığını söyledi.

Genetik bir hastalık olan kistik fibrozis, ülkemizde yeni doğan her 3 bebekten birinde görülüyor. Bebeklerin doğumuyla birlikte ön tanı için 2015 yılından itibaren yapılmaya başlanan topuk taraması ile erken teşhis sağlanıyor. Erken teşhisin ardından uygulanan ter testiyle de hastalığın tespiti yapılıyor. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmaya başlanan ter testi de deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlara kolaylık sağlamaya başladı. Hastanede görevli Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Hüseyin Arslan, hastalığın tanı süreci hakkında ve sonrasındaki tedavi süreci hakkında bilgi verdi.

"Kistik fibrozis genetik geçişli bir hastalık, bulaşıcı bir hastalık değildir"

Kistik fibrozis'un genetik geçişli bir hastalık olduğunu ve bulaşıcı bir hastalık olmadığını ifade eden Arslan, "Burada çocuk göğüs hastalıkların dan biri olan kistik fibroz için ter çalışması yapıyoruz. Kistik fibrozis genetik geçişli bir hastalık, bulaşıcı bir hastalık değildir. Bu geni taşıyan anne ve babanın çocuklarında meydana geliyor. Türk toplumunun da 3 bin kişiden birinde görülebiliyor. Ülkemizdeki mutosyonlar Avrupa'daki görülen mutasyonlardan farklı görülüyor. Kistik fibrozis de ter ve senkrasoyonlarla ilgili bir sorun oluşuyor ve buna bağlı olarak akciğerde ki balgamların yumuşatılıp atılması, pankreasta senkrosyonlar etkileniyor. Buna bağlı olarak sık tekrarlanan akciğer enfeksiyonları, beslenme bozukluğu, yağlı dışkılama, pis koku ishal, gelişme geriliği, sık sinüzitler nedeniyle hastalar çeşitli sıkıntı yaşamakta ve ilerleyen zamanda hayatını kaybediyordu" dedi.

"Hastalığı ne kadar erken yakalarsak, hastaya bazı tedavileri verirsek daha faydalı oluyoruz"

Ülkemizde 2015 yılından itibaren uygulanmaya başlanan topuk testiyle hastalığın erken teşhis edilmeye başlandığına dikkat çeken Dr. Arslan, "2015 yılından itibaren ülkemizde bu hastalık taranıyor. Bebekler doğduğunda topuk taramasında riskli görülen hastalar tarafımıza yönlendiriliyor. Burada ter testi yaparak bu hastalığın tanısını koyuyoruz. Erken tedavi ile daha iyi yaşam kalitesi sağlamaya yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ter testi için hastaları 1 gün öncesinden hazırlıyoruz çünkü hastalardan ter toplamamız gerekiyor. 1 gün öncesinden banyo yapıp, iyi besleniyorlar. Yaklaşık yarım saatlik bir süreç içerisinde de ter toplanıyor sonrasında da ölçüm cihazında teri ölçüyoruz. Toplamda 1 saat içerisinde ter testinin sonucunu elde etmiş oluyoruz. Erken yaşta gözlemlenmeye başlıyor. Hastalığı ne kadar erken yakalarsak, hastaya bazı tedavileri verirsek daha faydalı oluyoruz. Hastalar erken tanıyla daha uzun yaşam ömre sahip oluyor. Normal bir birey gibi yaşayabiliyorlar. Bu tedavi süreci hastalar için ömür boyu devam ediyor. Bazı ilaçları ve fizik tedavi uygulamalarını sürekli yapmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Kistik fibrozis hastalığında erken teşhis hayat kurtarıyor - Son Dakika

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