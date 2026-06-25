Klinik Araştırmalar Sempozyumu Gerçekleşti

Ulusal klinik araştırma hizmet altyapısının ve araştırma merkezlerinin geliştirilmesi amacıyla "Mükemmel Klinik Araştırma Merkezleri Nasıl Olur?" başlıklı sempozyum Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sempozyumda, klinik araştırmaların mevcut durumu, yasal süreçler, eğitim ve kalite standartları ile araştırma merkezlerinin geliştirilmesine yönelik stratejiler ele alındı.

İnönü Üniversitesi Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Merkezi tarafından düzenlenen sempozyuma Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Özer, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Aslan, İnönü Üniversitesi Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Merkezi Müdürü Prof. Dr. Emin Kaya, öğrenciler ve akademisyenler katıldı. Sempozyum, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasıyla devam etti.

Açılışta konuşan Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Merkezi Müdürü Prof. Dr. Emin Kaya, üniversitenin klinik araştırmalar alanındaki dönüşümünü ve geleceğe yönelik stratejilerini katılımcılarla paylaştı. Konuşmasında merkezin tarihi gelişimine ve kurumsallaşma sürecine dikkat çeken Kaya, bireysel girişimlerin yerini artık güçlü ve profesyonel bir altyapının aldığını vurguladı.

Prof. Dr. Kaya, üniversitedeki akademik birikimin geçmişine ve bu süreçteki kurumsal değişime dair konuşarak, "Klinik araştırmalar bizim üniversitemizde aslında çok eskiden beri yapılıyor. Ben 1999 yılında bu üniversiteye hematoloji branşı için geldiğimde, buradaki araştırmaların çoğu bireysel düzeyde, öğretim üyelerine gelen davetler şeklinde yürütülüyordu ve bu çalışmalar hocalarımızın kendi imkanları ve çabalarıyla devam ediyordu. O dönemde en çok klinik çalışmayı onkoloji bölümü yapıyordu ki sayın Hakan hocamızın bu çalışmaların yerleşmesinde çok büyük katkıları olmuştur ancak her disiplinin kendi imkanlarıyla ilerlediği bu yapı, rektörlüğümüzün ve o dönem rektör yardımcımız olan Nusret hocamızın girişimleriyle değişmeye başladı. Klinik araştırmaların belli bir standardizasyona ve sağlam bir altyapıya kavuşması için atılan bu kurumsal adımlar sayesinde biz bugün ulaştığımız noktaya kadar geldik" dedi.

Prof. Dr. Emin Kaya, konuşmasının sonunda Ankara'da olması sebebiyle programa katılamayan Rektör Akpolat'ın selamlarını ileterek, merkezin uluslararası hedefleri doğrultusunda çalışmaların devam edeceğini belirtti. Sempozyum kapsamında klinik araştırmalarda üniversite ve hastane organizasyon modelleri, klinik araştırmalara ilişkin yasal düzenlemeler, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (TÜSEB) rolü ve destekleri, eğitim, kalite ve kapasite geliştirme yaklaşımları ile araştırma birimlerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Üniversiteler, kamu kurumları, araştırma merkezleri ve ilaç sektörünün temsilcilerinin sunum yaptığı sempozyumda, klinik araştırmalarda iyi uygulama örnekleri de katılımcılarla paylaşıldı. Sempozyum boyunca araştırma merkezlerinin sürdürülebilirliği, ulusal ve uluslararası iş birliklerinin artırılması ve araştırma kalitesinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. - MALATYA